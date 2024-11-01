澎湖航機中午12:30恢復起降 海空運逐步正常

澎湖機場旅客等待候補機會。（記者劉禹慶攝）

2024/11/01 11:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「康芮颱風」過境，原本海空封鎖的澎湖縣，逐步恢復正常，民生用品今晚展開海運，空運中午12時30分後恢復起降，一早就有民眾前往澎湖航空站等候補位，而颱風造成澎湖災情46件，但都是輕微災情，算是雷聲大雨點小，順利逃過秋颱肆虐。

由於康芮登陸後減弱為中度颱風，行徑路線也改變，對於澎湖影響大為減弱，今（1）日7時解除海岸及港口禁制公告。澎湖縣災害應變中心改為3級開設，由消防局持續監控颱風動態，迄「康芮颱風」解除海上陸上颱風警報為止。

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另外，澎湖地區因受到康芮颱風侵襲影響，10月31日澎湖往台灣航線的航班全部取消。但隨著颱風逐漸遠離，11月1日中午12時30分以後航機陸續恢復飛航，澎湖航空站表示，今（1日）提供運量，澎湖往台灣各航線合計有23航班（澎湖往台北6班次、澎湖往台中6班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南2班次、澎湖往高雄8班次），提供2066座位數，疏運旅客。據瞭解目前僅往台中航線有零星空位，其餘航線皆訂位客滿。

澎湖航空站表示，將持續觀察今日疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時陳報民航局協調航空公司增加運能。至於澎湖縣康芮颱風災害應變中心，自10月30日18時起至10月31日7時止，受（處）各類災情計46件，廣告招牌災情3件、路樹災情7件、民生、基礎設施災情11件、建物毀損災情18件、其他災情7件 。

澎湖機場今日中午後恢復正常起降，外圍空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

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