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    預防土石邊坡滑動 基隆「望幽谷步道」11/2起封閉施工9個月

    望幽谷周邊步道、設施損壞，崩落面積經由空拍機探測，經土木技師評估封閉期程預計約9個月。（海科館提供）

    望幽谷周邊步道、設施損壞，崩落面積經由空拍機探測，經土木技師評估封閉期程預計約9個月。（海科館提供）

    2024/11/01 12:11

    〔記者翁聿煌／新北報導〕基隆國立海洋科學博物館周遭範圍內，近期接連康芮颱風與山陀兒颱風侵襲，造成部分山路及邊坡有坍陷之虞，海科館為確保民眾安全，將於2日起全面暫時封閉「望幽谷步道」，預計工程封閉施工需時9個月，民眾於封閉期間，不要進入。

    海科館表示，山陀兒颱風侵襲期間在八斗子地區降下上千驚人毫米豪雨量，造成「望幽谷步道」靠八斗子漁港（西邊油庫側）入口上方約20公尺處，因土石流淹沒步道無法通行，颱風之後已先進行封閉。

    另外加上今年4月的地震，造成「望幽谷步道」從65高地停車場入口處（東邊白色樓梯側）有許多因地震造成的裂縫，考量東北季風已經開始強降雨，為了避免山區飽含雨水，較容易發生山崩、落石及邊坡滑動之情形，為保民眾安全，暫行封閉「望幽谷步道」。

    海科館說明，今年4月3日強震，經全面檢視館區，發現望幽谷步道（東側）白色樓梯產生不少之地震所造成的裂縫，經提報已獲中央補助款進行補強工程並已決標，工程將在2日起全面開工；另外望幽谷步道（西側）在山陀兒颱風後，亦有大量土石崩落現象，週邊步道、設施損壞，崩落面積經空拍機概估，長度約100公尺，寬度約30公尺，下滑土石最深度約5公尺，經土木技師評估封閉期程預計約9個月，封閉期間為維民眾安全，禁止民眾進入。

    基隆望幽谷步道（西側）在山陀兒颱風後，亦有大量土石崩落現象，週邊步道、設施損壞。（海科館提供）

    基隆望幽谷步道（西側）在山陀兒颱風後，亦有大量土石崩落現象，週邊步道、設施損壞。（海科館提供）

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