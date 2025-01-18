彰基收爆炸物恐嚇威脅 要求取消《國有器官》放映

彰基醫學中心遭爆炸物恐嚇威脅 彰基報警處理，暫未發現可疑物，彰基強調譴責暴力。（彰基提供）

2025/01/18 12:39

首次上稿：11:48

更新時間：12:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化基督教醫院昨天（17日）下班時間收到恐嚇信威脅，已在院內放置多顆爆炸物，要求取消當天晚間9點前取消未來所有「國有器官」播映，不然就要引爆爆炸物，讓醫院血流成河。對此，彰基今天發出嚴正聲明，嚴厲譴責該恐嚇行為，堅定反對任何形式的非法器官仲介行為，並已報警處理，警方初步暫未發現可疑物品。

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彰基指出，昨天接到威脅信是匿名人士寄出，意圖危害公共安全，更試圖透過暴力手段，來逼迫彰基改變長期以來反對非法器官仲介的堅定立場。但彰基不會因為任何威脅或暴力手段去動搖立場，也不容許公共安全受到侵害。

彰基強調，非法器官交易為法律所不容，更嚴重損害醫療的核心價值。彰基醫學中心外科部在1月15日就已公開聲明反對，並對此類行為採取最嚴厲譴責，也呼籲所有體醫療人員共同守護醫療倫理，杜絕此等行為再次發生，也呼籲醫療界同仁，共同抵制非法器官交易，也希望民眾持續支持合法正當的醫療行為。

彰化警分局在接獲彰基報案後，由偵查隊派員持金屬探測器與彰基保全人員前往院區內可疑處所巡視，均未發現有爆裂物情形，也將加強彰基周邊巡邏，確保病患與員工的安全，未來彰基如有播放「國有器官」影片，將派員加強巡守，也將由警察局刑大科偵隊協助追查涉案IP。

彰基醫學中心遭爆炸物恐嚇威脅 彰基報警處理。（彰基提供）

彰化警方接獲彰基報案，派員前往清查是否有可疑物。（民眾提供）

彰化警方接獲彰基報案，派員前往清查是否有可疑物。（民眾提供）

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