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    圖輯》颱風後「機車瀑布」重現！雙北警方站崗 清潔隊出動

    著名的台北橋機車瀑布在上班日重現車潮，機車騎士穿上雨衣從橋上依序下橋通過路口。（記者劉信德攝）

    著名的台北橋機車瀑布在上班日重現車潮，機車騎士穿上雨衣從橋上依序下橋通過路口。（記者劉信德攝）

    2024/11/01 11:27

    〔記者劉信德／台北報導〕康芮颱風橫掃台灣後，台北市、新北市首長宣布今日（11/1）正常上班上課，由於各地傳出路樹倒塌影響交通的狀況，民眾、學生紛紛提早出門，避免交通堵塞而遲到。

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的中山高架橋、忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。

    著名的台北橋機車瀑布也在上班日重現車潮，機車騎士穿上雨衣從橋上依序下橋通過路口，車輛雖多仍能保持秩序及順暢。

    清潔隊工作人員整隊出勤，合力清理強風吹斷的樹枝、樹葉，盡早恢復市容及交通。

    著名的台北橋機車瀑布也在上班日重現車潮，車輛雖多仍能保持秩序及順暢。（記者劉信德攝）

    著名的台北橋機車瀑布也在上班日重現車潮，車輛雖多仍能保持秩序及順暢。（記者劉信德攝）

    著名的台北橋機車瀑布也在上班日重現車潮。（記者劉信德攝）

    著名的台北橋機車瀑布也在上班日重現車潮。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過後恢復上班上課，機車騎士穿上雨衣通勤。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過後恢復上班上課，機車騎士穿上雨衣通勤。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過後恢復正常上班上課，民眾撐著傘等候過馬路搭乘公車通勤。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過後恢復正常上班上課，民眾撐著傘等候過馬路搭乘公車通勤。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過後恢復正常上班上課，民眾撐著傘等候過馬路搭乘公車通勤。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過後恢復正常上班上課，民眾撐著傘等候過馬路搭乘公車通勤。（記者劉信德攝）

    清潔隊工作人員整隊出勤，合力清理強風吹斷的樹枝、樹葉，盡早恢復市容及交通。（記者劉信德攝）

    清潔隊工作人員整隊出勤，合力清理強風吹斷的樹枝、樹葉，盡早恢復市容及交通。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過境後恢復正常上班上課，由於各地傳出路樹倒塌影響交通的狀況，民眾、學生紛紛提早出門，避免交通堵塞遲到。（記者劉信德攝）

    康芮颱風過境後恢復正常上班上課，由於各地傳出路樹倒塌影響交通的狀況，民眾、學生紛紛提早出門，避免交通堵塞遲到。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    停在堤外的機車承受不住康芮颱風的強風，紛紛躺平。（記者劉信德攝）

    停在堤外的機車承受不住康芮颱風的強風，紛紛躺平。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

    新北三重員警也提早出勤，在通往台北市的忠孝橋上橋路段等交通要道指揮交通，維持路口淨空。（記者劉信德攝）

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