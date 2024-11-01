花蓮人哭哭！火車「北只能到北埔、往南卡在木瓜溪」台鐵啟動類火車接駁

台鐵上午類火車發車，截至10點半已經發出5班車。（台鐵花蓮站提供）

2024/11/01 11:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕康芮颱風過後花蓮對外的鐵路北迴線、東線鐵路都因土石坍方、地震損壞，尤其蘇花鐵公路全斷，旅客苦笑「北只到北埔、南邊火車過不了木瓜溪橋」，因蘇花路廊也不通，為此台鐵啟動往南的「類火車」接駁；花蓮站表示，截至早上10點半已發出5班車，預計每小時發車一班，根據旅客及車輛、路況隨時調整。

台鐵花蓮站長楊舜安說，目前類火車協調遊覽車運輸業者在花蓮車站前站發車，但目前只開行往南前往光復、瑞穗、玉里方向車班，往北則因為蘇花公路目前也不通，沒辦法有類火車，也請民眾見諒。

請繼續往下閱讀...

花蓮車站上午第1班客運接駁車上午7點12分開車，搭乘34人，原預設密集發車以輸運旅客，惟現場搭車人數沒有預期多，7點32分的第二班類火車往玉里僅14人搭乘，所以調整為原則上1小時發車一次，類火車包括8點半發車共19人、9點半15人、10點27分則有42人。

花蓮站表示，原則上1小時一班，在花蓮車站前站設置候車座位和告示牌，沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站，旅客可搭乘類火車到光復以後各站，再轉搭至台東以及南迴線。

台鐵表示，康芮颱風持續豪雨、昨晚及今天凌晨花蓮發生2次地震，其中凌晨地震規模達5.5，造成吉安站至志學站之間的木瓜溪橋北側橋台（K9+700~750）疑似走位，軌道方向不整，目前全力搶修中，將由台北結構技師設法到花蓮協助鑑定橋梁結構，才能決定通車時間！此外，富源至光復間、電力設備受損嚴重，都在搶修中。

北迴線在和仁-崇德間（K48+600、K56+800）發生土石流淹沒軌道，造成多處路線與設備受損，北迴線景美至北埔間電車線等電力設施受損，搶修需14小時，預計11月2日首班車前搶通。

台鐵上午類火車發車，截至10點半已經發出5班車。（台鐵花蓮站提供）

台鐵上午類火車啟動，花蓮車站前站有乘車座位區。（台鐵花蓮站提供）

台鐵上午類火車發車，截至10點半已經發出五班車，在花蓮前站有設置類火車的行動車站和指示牌。（台鐵花蓮站提供）

台東線K9+700~750木瓜溪橋北側橋台疑似走位，軌道方向不整。（民眾提供）

台鐵北迴線和仁-崇德間多處土石泥流，目前搶修中，預計明天通車。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法