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    康芮颱風陸警上午解除 氣象署預計下午2點30分解除海警

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）

    2024/11/01 12:31

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風康芮今（1）天上午持續向東北方遠離台灣，目前暴風圈縮小，已全數脫離台灣本島、離島，因此中央氣象署已在上午11點30分全面解除陸警，不過仍靠近台灣北部海面，因此維持發布海警，預計下午2點半解除。

    康芮颱風今天凌晨已轉為輕度颱風，根據氣象署預測，颱風強度還會持續減弱，今天深夜可能就會減弱為熱帶性低氣壓，不過沿海風力仍強，提醒民眾要注意。

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

    氣象署預計今天下午14時30分解除康芮颱風的海上颱風警報。（氣象署提供）（記者吳亮儀攝）

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