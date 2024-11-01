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    雲林校園「停電不停課」 有學校用「打鼓」提醒上下課

    口湖文光國小尚在停電中，學校鐘聲用打鼓聲替代。（民眾提供）

    口湖文光國小尚在停電中，學校鐘聲用打鼓聲替代。（民眾提供）

    2024/11/01 12:19

    〔記者李文德／雲林報導〕康芮颱風挾帶強風豪雨，雲林縣今天正常上班上課，經過一夜風雨，確有部分學校傳出停電情形，如文光、金湖國小等，老師們只能以傳統方式教學「停電不停課」，上下課鐘更是改用打鼓聲提醒。

    台電公司雲林區營業處指出，此次颱風來襲，截至今上午10點統計，縣內曾經停電戶數4萬1551戶，包括虎尾、古坑、斗南、口湖、四湖、台西、水林和東勢等鄉鎮，目前尚有6150戶停電中，已投入大量人力搶修，加速恢復供電。

    今天恢復正常上班課，縣內部分校園傳出零星災情，甚至還有學校停電中，尚未完全復電。縣府教育處最新統計，鹿場、文光、山峰、麥寮、建陽、林厝國小、古坑國中小等7校尚未復電，目前37校樹木傾倒、23校建物有災損，目前正持續回報中，除此之外，以確定縣內各校供應營養午餐無虞。

    口湖文光國小尚在停電中，校長蔡子平表示，早上老師先用手動方式將鐵門捲起讓學生順利進入教室，不過現在停電，無法開啟電燈及智慧黑板，老師先以傳統方式教課，至於學校鐘聲也改用打鼓方式，但希望能夠盡速復電。

    古坑國中小昨天起開始停電，但由於學校電力系統不同，教室內智慧黑板、電扇有電，但電燈無電，學生只能「摸黑」上課。校方恰好這幾天正有萬聖節活動課程，備有蠟燭，恰好派上用場。

    另四湖飛沙國中大門也遭強風吹倒，所幸並未造成學生通勤不便；元長國小北側籃球場旁的一面圍籬也遭吹倒，校長王曉萍表示，由於鄰近住宅，為避免學生誤闖，將拉起封鎖線避免學生闖入及造成危險。

    古坑國中小電力系統不同，僅有電燈無法開啟，學生僅「摸黑上課」。（記者李文德攝）

    古坑國中小電力系統不同，僅有電燈無法開啟，學生僅「摸黑上課」。（記者李文德攝）

    古坑國中小恰好這幾天正有萬聖節活動課程，備有蠟燭，恰好在無電燈情況下派上用場。（記者李文德攝）

    古坑國中小恰好這幾天正有萬聖節活動課程，備有蠟燭，恰好在無電燈情況下派上用場。（記者李文德攝）

    元長國小北側一面圍牆遭吹倒，校方將拉封鎖線，避免學生誤闖。（記者李文德攝）

    元長國小北側一面圍牆遭吹倒，校方將拉封鎖線，避免學生誤闖。（記者李文德攝）

    四湖飛沙國中大門遭強風吹倒。（飛沙國中提供）

    四湖飛沙國中大門遭強風吹倒。（飛沙國中提供）

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