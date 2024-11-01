傅崐萁批看不起人民 卓榮泰反擊：這種話連韓國瑜都無法接受！

行政院長卓榮泰與國民黨立委傅崐萁。（合成照，記者叢昌瑾攝）

2024/11/01 13:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告預算案編製經過並備質詢。國民黨立委傅崐萁指卓不執行原住民禁伐補償、公糧收購和健保點值預算是看不起人民，選舉承諾只是「一場誤會」；卓榮泰則反批傅以偏概全，「這種話連立法院長韓國瑜都無法接受」。

傅崐萁詢問卓榮泰，行政院長可以不守法嗎？卓榮泰表示，當然不可以；傅接著說，那法律不執行、決議不遵守，原住民禁伐補償、公糧收購和健保點值，已經通過的法律和主決議，「院長到現在還不執行，我們真的很詫異」。

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傅崐萁詢問卓榮泰，三讀通過的禁伐補償是哪一個黨提案的？卓表示，有民進黨委員提案。傅再問，這是立法院正式通過的法律案，不執行是看不起原住民嗎？卓回應，「委員的指控我們無法消受」。

卓榮泰解釋，他一再提出預算法第91條的程序，這個提案有沒有跟行政院徵詢過？有沒有指明彌補資金之來源？傅崐萁則再問，總統府有沒有公告這個法律案？卓回應，「總統府有公告」，傅再嗆，「然後你不執行」。

卓榮泰向傅崐萁表示，委員不能放著法律的規定不講，只講執不執行的問題；一個法律沒有依照合法的程序制訂之後，當然要提出救濟。傅崐萁接著問，有無合法程序，行政院可以做程序的救濟，「請問有沒有提覆議？你沒有提覆議嘛，合法的程序你不走嘛。」卓則表示，當然還有其他的救濟方式，之前他也希望用協商的方式打造一個辦法解決。

傅崐萁接著詢問公糧收購，13年沒有調整，農藥、肥料、工資通通漲價，但公糧收購只多了5塊錢，請問行政院為什麼又不執行？卓榮泰表示，未來如果按照這個主決議，每年會增加91億元以上的支出，更嚴重的是未來整個產銷秩序會失衡。

傅崐萁反問卓榮泰，所以民進黨為什麼不在院會表決時提出相關的看法呢？當時也沒提出來。

談到健保點值0.95元，傅崐萁表示，行政院瞧不起原住民、欺負原住民，瞧不起農民、欺負農民，現在不只是醫護的問題，是全國人民健康的醫療品質是否能提升。卓榮泰表示，「我們沒有瞧不起任何族群，但請委員要尊重行政院的憲法職權」。

傅崐萁拿出朝野協商結論再問卓榮泰，對於健保點值的主決議，民進黨團三長有沒有簽字？卓榮泰表示，他會尊重主決議的精神，但這會有時程性與預算的執行，傅則嗆，民進黨全黨上下出來背書，結果不執行。

傅崐萁更放賴清德總統在選舉時承諾健保點值1.1元的畫面，痛批民進黨，原來選舉是一件事，執政是另外一件事，卓榮泰則說了三次：「我們正在解決」，行政院已核准健保總額超過712億，這不是在解決？

傅崐萁則問卓榮泰，這三項法律案和決議案會增加行政院什麼樣的財政負擔，怎麼樣窒礙難行？卓榮泰表示，公糧收購會增加91億負擔，健保總額給付編列了712億，禁伐補償不是金額大小的問題，那是原則性、守不守法的問題，不守法一毛錢都不應該。

傅崐萁表示，這三項總共820餘億，明年的總預算多編的4000多億，但立法院的800億預算不執行，可是政府這三年超收了人民1兆3000多億，區區800多億關係全國人民的健康、醫護人員的品質、農民的權益、原住民的尊嚴，「全部被卓院長踩在腳下」。

「過去幾年沒有還財於民嗎？人民都有享受到這個經濟成長的果實」，卓榮泰呼籲傅崐萁不要這樣偏頗的概念，造成錯誤的印象。

傅崐萁則舉出多個案例，包括過去民進黨所有增加預算的老農年金法律提案，行政院都有執行；卓則回應：「有經過行政院的同意，這個就可以執行」，並指當時都是有調整機制的，但傅崐萁以偏概全的質詢，是極端不負責任的。

傅崐萁表示，以古鑑今，過去民進黨所有增加預算的法律提案，行政院都有執行，卓榮泰則說，那都是有經過法律程序，如果未來又有增加預算的提案，侵犯行政院的行政權，不僅是他，未來每一位行政院長都不可能同意。

傅崐萁表示，過去有6位行政院長面對總預算被退回，這些案都由朝野協商來解決，但現在已經過了6、7週，行政院長兩手一攤，就是瞧不起人民，「選舉我承諾的是一場誤會，選後你奈我何？」卓榮泰則不滿說，「委員你講這種話，我想連韓院長都無法接受」。

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