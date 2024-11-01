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    首頁　>　生活

    康芮雨彈濁水溪暴漲 台16線水里段淹水搶通

    康芮颱風造成南投水里鄉往信義鄉的台16線民和路段嚴重積淹水，道路因此封閉。（民眾提供）

    康芮颱風造成南投水里鄉往信義鄉的台16線民和路段嚴重積淹水，道路因此封閉。（民眾提供）

    2024/11/01 16:12

    〔記者劉濱銓／南投報導〕康芮颱風在南投山區帶來不小雨勢，水里鄉往信義鄉的省道台16線民和路段，就因濁水溪暴漲導致排水溝無法宣洩，道路淹水封閉，並造成民和國中、國小停班課1天，轄管的公路局信義工務段今派出機具清疏，待積水退去後還須剷除淤泥，所幸當地仍有替代道路，聯外尚不受影響，原預計下午5點清完，現則已提前搶通。

    信義工務段指出，颱風在山區出現大豪雨等級雨量，濁水溪水流因此暴漲，使得沿著溪流闢建的台16線水里鄉民和路段，路旁排水溝無法宣洩水量，大量積水挾帶泥沙漫過道路造成交通中斷，為此先緊急封閉道路，並派出人員與機具清疏，在積水消退後，路面仍有淤泥待清除，原預計下午5點清完，但進度提前畢，現已開放行駛。

    水里鄉公所表示，康芮颱風雖在市區未有災情，但在台16線往民和路段卻出現嚴重積淹水，經協調相關單位前往處理，由於積水退去後留下的都是黏度相當高的淤泥，為避免車輛打滑，民眾在復通後仍要小心行駛，以維護自身安全。

    康芮颱風造成南投水里鄉往信義鄉的台16線民和路段淹水封閉，經信義工務段派出人員機具清疏已恢復通行。（信義工務段提供）

    康芮颱風造成南投水里鄉往信義鄉的台16線民和路段淹水封閉，經信義工務段派出人員機具清疏已恢復通行。（信義工務段提供）

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