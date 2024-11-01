瑞穗、富里2期稻幾全滅 花蓮水稻農損至少1.58億元

花蓮富里鄉的水田泡水後倒整片。（花蓮縣府提供）

2024/11/01 20:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強颱康芮昨登陸台東縣成功鎮，幾與2000年穿心、造成花蓮南區巨災的碧利斯颱風路線相同，南區玉里、富里的水稻接近全滅，養殖漁業、玉米、香蕉也無一倖免，受害面積至少4159公頃，光是水稻就損失1.58億元，總金額恐飆破2億元，數字持續增加中。

強颱康芮昨登陸時在花蓮造成強風豪雨，造成大水來不及宣洩，道路變河流、灌溉溝渠暴漲，大水倒灌回田裡，農民昨冒雨開車出門，沿路看到自家的農田全泡水「分不清是農田還是馬路」，養殖漁業區的吳郭魚則是大量逃走，欲哭無淚。

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泡水的田區今天水退，本該在下個月歡喜迎接收穫的農民，看到稻株整整齊齊地往水流方向倒下，沒有淹水的田區也被強風颳到東倒西歪，住宅區屋頂鐵皮被強風吹得滿天飛、掉落在田裡壓壞稻子，「完全不知該找誰賠」。

包括農糧署東區分署、花蓮農改場、花蓮縣府農業處及縣長徐榛蔚，今天兵分北、中、南區三組，前往各鄉鎮勘查災損。縣府農業處指出，今天下午與花蓮各鄉鎮進行災情速報，更新的損失數字中受災作物以二期稻作為主，估花蓮縣全縣種植二期稻8100公頃，僅南區玉里、富里約2成多有搶割，收穫進度約5%，如以平均損害2成計算，無收穫面積估1539公頃，每公頃生產成本10.3萬元計算，損失高達1.58億元。

縣府指出，農損其次是硬質玉米、食用玉米、大豆、蕎麥等，水稻及蔬菜雜糧等總被害面積約4159公頃；吳郭魚養殖損失也相當慘重，由於淹水大量魚跑掉，截至今天中午統計約損失1825萬元，農損金額恐飆破2億元。縣長徐榛蔚強調，各基層公所持續查報中，將全力向中央爭取公告，花蓮縣農損全品項公告天然災害現金救助。

玉里鎮源城里的水田在水源路淹水時，農田也遭大水滅頂。（玉溪農會提供）

玉里鎮河東的稻田，水退後稻子整齊全倒。（玉溪農會提供）

玉里鎮網紅青農小劍劍的水田泡水，小劍劍自拍農損照片構圖很藝術，心卻在淌血。（玉溪農會提供）

縣府兵分三路勘查農損，圖為養殖魚塭勘查災情。（花蓮縣政府提供）

養殖的吳郭魚都跑走了，養殖漁民損失慘重。（花蓮縣政府提供）

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