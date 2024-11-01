青年職人創新孵育工作坊成果展 即日起至5日秀創意

苗栗縣青年職人創新孵育工作坊成果 展開展，展現多元發展與創新。（記者張勳騰攝）

2024/11/01 15:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為協助青年進行職涯探索和生涯發展規劃，開辦「青年職人創新孵育工作坊」，推出四大主題工作坊，開設36個課程，有721名青年參訓。今（1）日起至5日在苗栗縣青年指揮部二樓共享空間舉行「職孵山城 手路菁品」成果展，內容豐富多元，展現苗栗縣青年多元發展與創新。

苗縣府勞工及青年發展處長王浩中指出，這項職業訓練於去年開辦，獲得青年朋友好評，今年邀請21位專業職人老師進行不同主題的教學，內容有木工、銀飾、錫藝、陶藝、染印、服飾、咖啡、客家料理、鹿角蕨植栽、編織和花藝等領域，並透過實作，讓學員從所學的技藝中開發出具創意和市場品牌潛力的文創產品。

請繼續往下閱讀...

縣長鍾東錦表示，藉由工作坊讓青年朋友學習第二專長，不僅能開闢一條新的道路更能作為興趣；今年課程多元豐富，未來因應科技潮流，也能加入AI智慧的課程，讓青年學子事業有所突破，並藉由科技的進步提高工作效率及收穫，鼓勵年輕朋友穩定事業並且樂於學習。

苗栗縣青年職人創新孵育工作坊成果 展，從1日起開展至5日，展出作品豐富多元，歡迎有興趣者前往參觀。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法