新竹客運退出竹竹苗路線 百年風華承載大新竹城市記憶與故事

新竹客運全面退出竹竹苗路線，百年企業風華承載大新竹城市記憶與故事。（照片取自新竹客運90週年刊物）

2024/11/01 13:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕有百年歷史的新竹客運今天起全面退出竹竹苗路線吹熄燈號，象徵新竹大眾運輸系統的歷史演變，文史工作者潘國正認為，新竹客運是百年企業，承載許多大新竹人的城市記憶與故事，如果能規畫新竹交通運輸田野調查，應可為此「時代的眼淚」畫下完美句點，值得新竹縣市府參考規畫。

百年企業新竹客運，因不堪虧損加少子化等因素，已在昨天吹熄燈號走入歷史，創辦於1919年，前身是台灣軌道株式會社的新竹客運結束營業，從桃竹竹苗四縣市退場。潘國正說，機車或開車族可能已忘記上次搭乘新竹客運的時間。而陪伴桃竹苗在地鄉親的新竹客運在官網表示，整體大環境的變遷，再加上少子化、疫情衝擊，以及私人運具的增加，導致客運乘客數量大幅減少。

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公司在面臨長期虧損的情況下，營運許可證屆期後依然不畏艱難，堅持營運至今。然而營運環境日益艱困，不得不逐步結束第二階段苗栗地區，及第三階段新竹、竹東、關西等地區公路客運業務。

雖告別這些路線，但苗栗地區的經營業務已由新業者自9月16日起接續服務，另自11月1日起接手新竹、竹東、關西等地區的經營業務。未來新竹地區竹客仍繼續提供國道客運（9003新竹-台北、9010新竹-台中），並提供遊覽車出租與旅遊行程規畫服務，持續提供運輸服務。

潘國正提到，竹客1919年9月29日成立，前身是台灣軌道株式會社，是新竹地區第一間客運業者，旗下的永順旅行社承攬該公司的遊覽包車業務。許多學生及偏遠地區都仰賴竹客為主要交通工具，有著滿滿的記憶和感傷，文化局或交通單位應為竹客的故事做系統性的文獻記錄和整理，交通工具是城市發展的重要記憶，也是市民的集體記憶。

新竹客運全面退出竹竹苗路線，百年企業風華承載大新竹城市記憶與故事。（照片取自新竹客運90週年刊物）

新竹客運全面退出竹竹苗路線，百年企業風華承載大新竹城市記憶與故事。（照片取自新竹客運90週年刊物）

新竹客運全面退出竹竹苗路線，百年企業風華承載大新竹城市記憶與故事。（照片取自新竹客運90週年刊物）

新竹客運全面退出竹竹苗路線，百年企業風華承載大新竹城市記憶與故事。（照片取自新竹客運90週年刊物）

新竹客運全面退出竹竹苗路線，百年企業風華承載大新竹城市記憶與故事。（記者洪美秀攝）

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