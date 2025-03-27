03/27各報重點新聞一覽

負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，以及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，賣情報給中共，台北地院昨判處5年10月至7年不等徒刑。（資料照）

2025/03/27 07:08

自由時報

總統府3憲兵 被收買賣情報 共諜4軍人 判5年10月~7年

負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，以及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，因貪圖錢財而被中共情工人員吸收，從二○二二年四月起，以手機翻拍任職單位的秘密文書轉傳給中共人員，四人共獲取不法報酬一八四萬元；台北地院昨依違背職務收受賄賂、違反國家安全法等罪，將四人各判處五年十月至七年不等徒刑。

請繼續往下閱讀...

詳見總統府3憲兵 被收買賣情報 共諜4軍人 判5年10月~7年。

國家發射場域 選定屏東滿州九棚村 若後續規劃順利 最快2031年完工

台灣發展太空科技向前邁進一步，國科會昨宣布，經審議委員會評選決議，國家發射場域落腳「屏東滿州鄉九棚村」，振奮當地民眾，國科會前瞻及應用科技處處長蔡妙慈表示，若環評及後續規劃一切順利，預計最快二○三一年完工。

詳見國家發射場域 選定屏東滿州九棚村 若後續規劃順利 最快2031年完工。

偷拍裸湯上網賣 重判5年半 溫泉會館17部影片海撈76萬

台北市知名的北投皇池溫泉會館，去年驚傳在露天風呂泡裸湯的情侶遭偷拍外流案，檢警循線逮捕偷拍慣犯林亦修，查出他將影片上傳至情色論壇「創意私坊」販售牟利，靠被害者四男六女的十七段影片海撈七十六萬元，士林地院昨依營利竊錄他人隱私部位影像等罪，將林男加重判處比法定本刑還重的五年六月徒刑，另依意圖使人觀覽的公然猥褻罪判處拘役五十日，沒收犯罪所得及手機、運動相機等偷拍工具。可上訴。

詳見偷拍裸湯上網賣 重判5年半 溫泉會館17部影片海撈76萬。

聯合報

各界批打壓言論自由 陳培哲等75人籲賴政府懸崖勒馬

中研院士陳培哲等七十五位學者、勞團與藝文界人士昨天署名發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，指賴清德總統就任後，不斷妖魔化大陸及以戴紅帽子的方式打壓不同意見者，激化台灣社會的對立，並用民粹主義凝聚支持者的向心力，台灣的言論自由空間遭快速壓縮，呼籲民進黨政府懸崖勒馬。

詳見各界批打壓言論自由 陳培哲等75人籲賴政府懸崖勒馬。

54陸企遭美列制裁清單 陸批美霸權行徑

美國商務部工業及安全局廿五日在聯邦公報上刊發兩篇公告，以違反美國國安和外交利益為由，一共制裁八十二間企業，其中有五十三間位於大陸和香港，另有一間位於台灣，預計本周五（廿八日）生效。

詳見54陸企遭美列制裁清單 陸批美霸權行徑。

中國時報

法務部研議立法管制言論

大陸配偶「亞亞」劉振亞被內政部移民署認定在台發表「武統」言論，遭廢止其居留許可，驅逐出境。移民署放話，與亞亞相同鼓吹武統的陸配，將循例辦理。台灣是否走回管制言論，針對鼓吹戰爭或武統訂立專法？法務部次長徐錫祥26日表示有學者建議修訂專法。政府的做法，遭譏是以保護民主之名，吹起戒嚴的法螺。

詳見法務部研議立法管制言論。

美副總統范斯 硬要訪問格陵蘭

美國總統川普對丹麥自治領土格陵蘭虎視眈眈，「第二夫人」烏沙．范斯未受邀請，卻要率高階官員出訪格陵蘭，已令丹麥與格陵蘭大為光火，未料美國副總統范斯25日「加碼」宣布，28日將與夫人同往，格陵蘭痛批此舉是外國勢力干涉。不過，范斯等人已調整行程，以參訪當地美軍基地為主，避開不請自來的外交禁忌。

詳見美副總統范斯 硬要訪問格陵蘭。

國家發射場域位址選定屏東縣滿州鄉九棚村。（國科會提供）

在露天風呂偷拍泡裸湯的情侶，影片上傳至情色論壇販售牟利，偷拍慣犯林亦修被判5五年半徒刑。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法