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    國台辦1天狂收323「台獨打手」舉報 檢察官林俊言在列

    中國國台辦發言人陳斌華26日指出，國台辦官網開設「舉報專欄」，針對羅織罪名打壓在野黨、威脅解散愛國統派團體、蓄意羈押支持兩岸和平發展人士、公然侵害中配權益等，截至當天傍晚已接獲323封舉報郵件。（中央社）

    中國國台辦發言人陳斌華26日指出，國台辦官網開設「舉報專欄」，針對羅織罪名打壓在野黨、威脅解散愛國統派團體、蓄意羈押支持兩岸和平發展人士、公然侵害中配權益等，截至當天傍晚已接獲323封舉報郵件。（中央社）

    2025/03/27 06:16

    首次上稿 03-26 23:50
    更新時間 03-27 06:16

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    中配網紅案效應？國台辦點名11「台獨打手」 揚言終身追訴

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦昨天（26日）設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，揚言「依法追責」台獨份子、公職人員、側翼網紅。國台辦聲稱，截至當天下午5時共收到舉報郵件323封，被舉報人員包括內政部長劉世芳、網紅「八炯」溫子渝。陸委會痛批，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果

    國台辦發言人陳斌華說，經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括，劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、「台獨網紅」溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等。

    陳斌華指稱，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害中配正當權益、叫囂「獵殺」中配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨。

    陳斌華揚言，「我們將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責」。

    陸委會批評，在中共歷史上，慣以舉報制度來打壓異己，這種舉報風潮一旦形成就很難阻止，如同過往的「反右運動」，也提醒過香港鼓勵舉報的結果，就是接獲75萬條的舉報。鼓勵舉報只會「擴大化」、「外溢化」最後造成災難，這才是真正的政治打壓。

    陸委會質疑，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。本會要再次提醒國人注意中共的非法逮捕與濫權羈押，赴中前應謹慎評估人身安全風險。

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

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