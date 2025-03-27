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    簡直夏天！今高溫上看34度 明鋒面到、北台灣降溫明顯

    各地高溫上看34度，晚間低溫約20度左右，民眾須注意日夜溫差。（資料照）

    各地高溫上看34度，晚間低溫約20度左右，民眾須注意日夜溫差。（資料照）

    2025/03/27 07:07

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（27）日各地大多仍為晴到多雲，恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。各地高溫上看34度，晚間低溫約20度左右，民眾須注意日夜溫差。

    氣溫方面，今日由於西南風偏強，白天溫暖偏熱，各地高溫約30到34度，南部近山區、花東縱谷及東南部溫度會更高，東南部有機會發生焚風，民眾外出請做好防曬並多補充水分。夜晚清晨稍涼，各地低溫約20至22度，日夜溫差大。澎湖23至27度，金門18至26度，馬祖19至24度。

    空氣品質方面，花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

    週五（28日）鋒面通過、東北季風增強，天氣轉不穩定，北部及東北部天氣轉涼，白天降溫較明顯，中部及東部氣溫亦逐漸下降，北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。北部及東北部15至25度，中南部18至30度，花蓮19至27度，台東21至30度。

    週六（29日）至下週三（4月2日）受東北季風影響，北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼，水氣仍多。北部及宜蘭14至22度，中部16至27度，南部18至31度，花東17至26度。

    週六白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨；週六晚間起至下週一，華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，尤其北部及宜蘭地區有機會出現局部較大雨勢。下週二、下週三水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    21 ~ 33 22 ~ 32 24 ~ 31 22 ~ 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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