挺罷被踢出空軍官校群組 徐柏岳再曝同學轉發他反共也被退群！

退役飛官徐柏岳公開表態挺罷免，遭踢出空軍官校校友群組。（圖翻攝自徐柏岳臉書）

2025/04/02 17:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳因為昨天（1日）公開力挺大罷免，今天（2日）遭踢出空軍官校校友群組，引發外界熱議。稍早徐柏岳再透露，他的好友「天牛博士」周文一因為轉發徐柏岳昨天的談話影片，也莫名其妙被踢出空官校友的聊天群組。

前聯電董事長曹興誠昨日與國軍退將、陸戰隊退役官兵共同召開記者會，呼籲全國退伍軍人要守護家園、保衛台灣，堅持民主、堅決反共，其中就包括徐柏岳。徐柏岳強調，軍校教育訓練本質是要有正直性格，在國家危難之際，如果繼續選擇逃避、親共，這是可恥記號，大家應該站出來，這次站出來，是為了反共保台，要保台就必須反共！

請繼續往下閱讀...

而今天上午徐柏岳在Threads上發文表示，因為自己昨天公開挺罷免，今天發現他被踢出空軍官校校友群組，「剛才被踢出空軍官校群組，因為昨天的反共表態，心中很釋然，我終於可以脫離這種幫派式的舔共集團，孩子看了哈哈大笑，真的很爽！其實舔共的人他們的心中恐懼，寧可自甘為奴也不願意守護民主家園。」

稍早徐柏岳再於Threads上轉發他的同學「天牛博士」周文一的臉書貼文，透露周文一也被踢出空官群。周文一PO文無奈表示，他只是轉發徐柏岳的談話影片，莫名其妙也被踢出群組。他還說：「很早就覺得這個群組很奇怪，裡面不乏將軍高官，卻宛如小粉紅般的一直在傳假消息、假新聞和詆毀自己國家的三軍統帥。」

近來積極分享各地罷團大小事的科技專家許美華，今天下午也分享此消息，「又一位退役飛官被踢出空軍官校群組了！只因為他在自己臉書分享『鷹爸』徐柏岳表態反共的影片。第二位被空官群組踢出來的退役飛官，是鷹爸的好同學天牛博士周文一，人生經歷非常傳奇。」

許美華接著介紹：「他在新店長大，從小就喜歡跑到山區抓蟲，由於太過著迷，成績一落千丈，讓家人十分頭疼。後來，周文一進入空軍官校，成為飛官。但因為始終對昆蟲世界無法忘情。因此他發憤苦讀，考入台大植物病蟲害研究所。」

「因為看到台灣缺少天牛的相關資料，周文一花了十幾年大規模整理標本，還多次造訪日本博物館，希望找到早年日籍科學家的研究資料，過程中波折不斷，最後終於在幾年前，出版了一本《臺灣天牛圖鑑》，他也因此被稱為『天牛博士』。」

許美華最後呼籲，國防部應該對各個部隊展開全面徹查，看看納稅人到底養了多少軍中共諜，「至於國會裡的共諜內應，就交給公民來解決吧！二階簽起來，把舔共立委趕出去！大罷免一定會成功！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法