好消息！南投仁愛武界部落4獵人失聯 今早尋獲平安返家

仁愛鄉法治村武界部落4位失聯民眾，今天上午由直升機空勘於濁水溪溪床尋獲，透過吊掛降落奧萬大國家森林遊樂區。（民眾提供）

2024/11/02 09:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉法治村武界部落4位民眾10月30日至卡社溪漁獵，因康芮颱風導致溪水暴漲無法渡溪返家而告失聯，今天上午經空勤直升機空勘於溪床發現4人立即執行吊掛，成功將4人載往奧萬大國家森林遊樂區降落，4人歷劫歸來，焦急家屬終於安心。

據了解，武界部落52歲葉姓男子10月30日帶著2名20多歲的兒子，以及32歲楊姓男子，一行4人前往卡社溪釣魚，原訂當晚就要返家，但遇上游武界壩放水，以及康芮颱風外圍環流帶來降雨，溪水暴漲無法橫渡，由於當地手機訊號不良，家人曾與4人短暫取得聯繫，得知4人平安但受困，之後即告失聯。

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昨天山區天候不適空勘，消防局仁愛消防分隊及林業保育署人員從卓社林道進入試圖搜尋，但沿途多處倒木及落石不斷，加上環境不適就地紮營，當晚撤回消防分隊待命。

今天山區放晴，消防局上午7點30分申請空勤直升機至奧萬大國家森林遊樂區搭載3名搜救人員，再度出動執行空勘，上午8點05分在濁水溪溪床發現4人，立即執行吊掛，上午8點25平安降落奧萬大國家森林遊樂區，4人身體無恙，自行返回部落，焦急家屬終於盼到好消息，懸著的心總算落下。

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