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    康芮強風狂襲！梨山損失慘重 多數用戶仍無電可用

    梨山蜜蘋果遭颱風襲擊，掉落滿地。（民眾提供）

    梨山蜜蘋果遭颱風襲擊，掉落滿地。（民眾提供）

    2024/11/02 10:03

    〔記者張軒哲／台中報導〕康芮颱風襲台時，大梨山地區颳起罕見強風，正值採收的甜柿、水梨與蜜蘋果損失慘重。台中市府農業局正在統計此次農損災情，協助農民申請補償。梨山多數用戶今早仍無電可用，農民指出，前天中午11點到下午3點，4個小時狂風持續，是重創梨山主因。

    環山地區農民、中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉今早表示，梨山地區前天中午11點到下午3點，4個小時狂風襲擊，不少路樹、果樹被連根拔起，許多鐵皮工寮被吹掀，部落居民關緊門窗避風，卻是心繫果園，風停過後勘災，真是欲哭無淚。

    羅進玉說，即將採收的最重要三種水果，蜜蘋果以及高山甜柿、雪梨，受損嚴重。強風過後，傾盆大雨下了一個晚上，電力系統因樹木倒塌多處受損，目前仍處於停電中。這裡位處中央山脈幅員遼闊，大型的天災，電力中斷道路不通，居民已經習以為常，卻極度仰賴Line的群組互報平安及第一時間呈報周鄰災害給相關單位。31日下午停電3個小時之後，整個通訊系統幾乎就停擺。居民安危、道路、電力及外面世界的情況，都無從得知，瞬間回到30年前。

    羅進玉表示，網路通訊系統在偏遠山區，在這種關鍵時期非常重要，希望各電信公司提升基地台，強化備用電池蓄電力，不要停電三個小時就整個癱瘓掉了。強風暴雨中搶修困難，感謝谷關工務段以及台電公司冒著風雨搶修。

    羅進玉表示，在這次的天災再次體會到民生用電應當優先於聯外道路的開通。可以預知的大型天災來臨，必定導致聯外道路中斷，各相關單位應當先行備足搶修材料、人員及重型機具進駐。災後復健工程，應從寬處理，協助民眾快速度過難關。梨山為全國最重要的溫帶水果產區，生產各種優質農產品，颱風過後，無商品價值的農產品務必妥善處理，避免滋生病蟲害。水果出貨從嚴分級，共創梨山品牌。

    梨山地區樹木嚴重倒塌。（民眾提供）

    梨山地區樹木嚴重倒塌。（民眾提供）

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