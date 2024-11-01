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    颱風過後花蓮出現「火燒雲」 民眾笑稱：康芮的殘黨還沒走

    康芮颱風今天傍晚在花蓮出現火燒雲。（記者花孟璟攝）

    康芮颱風今天傍晚在花蓮出現火燒雲。（記者花孟璟攝）

    2024/11/01 21:35

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風康芮今天下午解除海上警報，花蓮接近中午放晴，好天氣難得持續到傍晚，天空出現壯觀火燒雲！

    今天下午4點半後，包括北迴線、台東線陸續恢復正常行駛，傍晚到花蓮車站搭車的旅客目睹火燒雲，趕快拿出手機紀錄難得畫面。

    乘車的呂姓民眾說，印象中，火燒雲通常出現在惡劣天氣之前，尤其颱風天之前，第一次碰到颱風過後的火燒雲，也算難得一見。也有拍到火燒雲的民眾說，晚間花蓮市區仍有陣風，令人回想到昨天晚上颱風「回南」時的強風大雨，笑說「肯定是颱風的殘黨還沒走」！

    花蓮今天傍晚的火燒雲，雲層的形狀讓觀眾各自表述及想像。（記者花孟璟攝）

    花蓮今天傍晚的火燒雲，雲層的形狀讓觀眾各自表述及想像。（記者花孟璟攝）

    康芮颱風昨天中午登陸、晚間出海，沒想到颱風過後隔天還有火燒雲出現，傍晚在七腳川溪堤防運動的民眾都有看到美景。（記者花孟璟攝）

    康芮颱風昨天中午登陸、晚間出海，沒想到颱風過後隔天還有火燒雲出現，傍晚在七腳川溪堤防運動的民眾都有看到美景。（記者花孟璟攝）

    花蓮吉安鄉田野之中的火燒雲，遠處是初英山、木瓜山稜線。（記者花孟璟攝）

    花蓮吉安鄉田野之中的火燒雲，遠處是初英山、木瓜山稜線。（記者花孟璟攝）

    花蓮車站今天傍晚因為北迴線、花東線通車，車站出現不少乘車旅客，大家都拿起手機拍火燒雲畫面。（記者花孟璟攝）

    花蓮車站今天傍晚因為北迴線、花東線通車，車站出現不少乘車旅客，大家都拿起手機拍火燒雲畫面。（記者花孟璟攝）

    康芮颱風「殘餘勢力」作怪？花蓮市區出現颱風過後的火燒雲。（記者花孟璟攝）

    康芮颱風「殘餘勢力」作怪？花蓮市區出現颱風過後的火燒雲。（記者花孟璟攝）

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