3架美國班機遭槍擊 美國FAA禁美國籍航空飛往海地

美國聯邦航空總署（FAA）12日宣布，在海地犯罪集團槍擊3架美國班機後，將禁止美國籍航空公司飛往海地。圖為海地首都太子港的杜桑·盧維杜爾國際機場。（路透）

2024/11/13 07:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海地暴力事件頻傳，新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）宣誓就職後又爆發另一波暴力浪潮。自11日起已有3間美國航空公司在海地遭到槍擊，美國聯邦航空總署（FAA）12日宣布，在海地犯罪集團槍擊3架美國班機後，將禁止美國的航空公司飛往海地。

綜合外媒報導，美國廉航精神航空（Spirit Airlines）951號航班，11日從佛州飛往海地首都太子港（Port-au-Prince）的杜桑·盧維杜爾國際機場（Toussaint Louverture International Airport）時，在海地上空遭到槍擊，子彈直接穿入機身留下彈孔，並造成1名空服員受傷。美國廉航「捷藍航空」（JetBlue）與美國航空（American Airlines）12日指出，他們的飛機11日飛離太子港時也遭到槍擊，美國航空對此宣布暫停飛往太子港的航班，直到明年2月12日。

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聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，自11日起發生20多起武裝衝突事件，太子港機場將關閉至11月18日，而聯合國進行人道主義行動時，將改到海地北部的海地角市一座機場降落。

美國聯邦航空總署12日宣布一項通知，禁止美國籍航空公司在30天內於海地領土和1萬英呎（約3048公尺）以下的空域營運航班，原因是海地當地安全持續不穩，由此衍生相關飛行安全風險。

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