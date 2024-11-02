風浪過大 擱淺的中國籍貨輪仍無法抽油

海歷15號船隻今天已就定位，但風勢強勁，無法靠近繫纜抽油。（航港局提供）

2024/11/02 10:32

〔記者盧賢秀／新北報導〕中國籍鈺洲啟航輪在新北市野柳岬擱淺，船上290噸的油品恐對海洋生態造成威脅，航海局調度抽油船今天早上9點已在現場就定位，但現場浪高2米，抽油船嘗試多次仍未能靠近繫纜，因此無法進行抽油。航港局強調，目前沒有漏油象現象。

鈺洲啟航輪上月29日從基隆港出港，載有3部橋式起重機，因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，船上17名船員已經救上岸，船體經強風大浪侵襲，30日擱淺、傾斜，各界憂心漏油造成海洋生態危機。

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航港局協調海歷15號抽油平台船及詠順一號油駁船，昨天就已到達野柳，現場也已布設攔油索，但海象差無法抽油。今天上午海歷15號等船舶已就定位，但今天風浪比昨天差，目測浪高2米，已經出現長浪及白浪花了。

航港局北航中心主任何文智表示，今天抽油船仍無法靠近鈺輪繫纜，仍在努力中，只要海象穩定些抽油船可以順利接管抽油，在2、3天內就可以把船上的油抽完。

海歷15號等船舶今天在鈺洲啟航輪旁就定位，但風浪太大無法繫纜抽油。（民眾提供）

海歷15號等船舶今天在鈺洲啟航輪就定位，但風浪太大無法繫纜抽油。（民眾提供）

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