西班牙洪災增至205死 仍有1300多人失蹤

西班牙洪災釀成205死，目前仍有1300多人下落不明。（法新社）

2024/11/02 09:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙遭遇數十年來最嚴重的天災，南部地區在風暴襲擊降下驟雨後引發洪水，至少造成205人喪命，其中202名死者位於嚴重災區瓦倫西亞，目前仍有1300多人下落不明，因此死亡人數恐怕還會升高。

據《CNN》報導，西班牙國土政策部部長佩雷斯（Ángel Víctor Torres Pérez）1日表示，軍方已救出4607名災民；專門在社群媒體上提供失蹤人員訊息的SOS Desaparecidos組織，透露失蹤通報共有1300多起。

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瓦倫西亞死傷嚴重原因之一在於洪水突然暴漲，許多民眾在移走車輛時遭遇不幸，救援隊於10月31日在一處地下停車場發現7具遺體。更駭人的是，許多駕駛在開車時突然發現自己深陷洪水裡，困在車內被水流沖走，這是因為附近的河流氾濫吞沒了道路。

不少民眾痛斥地方政府沒有善盡通報責任，瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）對此表示，他們當初收到的天氣預報並沒有那麼嚴重，而且在風暴來襲當天已發送了上百則紅色警報。

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