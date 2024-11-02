中子星每秒自轉716圈！ 銀河系發現宇宙「超級陀螺」

這張照片展示了中子星，這是宇宙中最密集的天體之一。中子星內部的物質被極端擠壓，使得科學家們至今無法確定其具體形態。（圖擷取自歐洲太空總署ESA官網）

2024/11/02 10:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕浩瀚宇宙，充滿無盡驚奇！丹麥科技大學（DTU）的研究團隊，近期利用安裝於國際太空站（ISS）上的X射線望遠鏡，發現了1顆令人驚嘆的宇宙「超級陀螺」——1顆以超高速度自轉的中子星。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，這顆中子星（Neutron Star）位於我們銀河系中心附近，射手座（Sagittarius）方向，被命名為「4U 1820-30」。 它每秒鐘竟能完成716次自轉，這幾乎超越了人類對於天體運行的想像極限，也使其成為宇宙中自轉速度最快的星體之一。這一重大發現，發表於最新的《天文物理期刊》（Astrophysical Journal）。

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「4U 1820-30」實際上是1個X射線雙星系統，由1顆中子星和1顆白矮星組成。這顆中子星直徑僅約12公里，質量卻是我們太陽的1.4倍，密度之高令人難以置信。它的伴星——1顆白矮星，大小與地球相當，卻以令人咋舌的速度每11分鐘環繞中子星運行一圈，創下已知雙星系統中最短軌道週期的紀錄。

這顆「死亡之星」——中子星的別稱，距離我們地球2萬6000光年，意即我們現在觀測到的，是它2萬6000年前的光芒。它強大的重力，不斷從伴星「擷取」物質。當累積的物質達到臨界點，就會發生劇烈的熱核爆炸，釋放出如同原子彈般強大的能量，瞬間亮度甚至能達到太陽的10萬倍。

由賈伊薩瓦爾博士（Gaurava K. Jaisawal）領導的研究團隊，在2017年到2021年間，利用美國航太總署（NASA）的「中子星內部組成探測器」（NICER）X射線望遠鏡，持續觀測這個雙星系統。他們原本在追蹤熱核爆炸，卻意外發現了這些爆炸中的震盪頻率，與這顆中子星的自轉頻率完全吻合，從而確認了其驚人的自轉速度。

這項發現，不僅刷新了宇宙天體自轉速度的紀錄，更為天文學家提供了研究極端天體和宇宙元素形成的新途徑。 這顆狂野的「宇宙陀螺」，正不斷挑戰著我們對宇宙的認知。

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