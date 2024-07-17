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宇宙奇觀首現！中子星噴射流竟像「旋轉灑水器」

天鵝座 X-1 最具代表性的景象之一，新的研究揭示了關於該星系的有趣新細節。（取自NASA專頁）

天鵝座 X-1 最具代表性的景象之一，新的研究揭示了關於該星系的有趣新細節。（取自NASA專頁）

2024/07/17 10:37

〔編譯陳成良／台北報導〕天文學家觀測到一顆中子星的噴射流方向正在改變，如同旋轉灑水器般，噴出的物質劃出奇特舞姿。這項發現顛覆了以往認知，也讓科學家們更加好奇這個宇宙中的極端天體。

據科學媒體《IFLScience》報導，7月15日在英國舉行的「國家天文學會議」（National Astronomy Meeting）上，天文學家們發表了這項令人興奮的觀測結果。主角是距離地球約3萬光年的「天鵝座 X-1」（Circinus X-1）雙星系統，它包含了一顆中子星和一顆伴星。

中子星是恆星經歷超新星爆炸後形成的極端緻密天體，擁有強大的引力，會不斷吞噬伴星的物質。這些物質在落向中子星的過程中，會被加熱到極高溫度，並以接近光速的驚人速度被拋射出去，形成強大的噴射流。

過去，科學家們認為中子星的噴射流是筆直噴發的。然而，這次觀測到的天鵝座 X-1 卻與眾不同，它的噴射流呈現出前所未見的 S 形結構，就像旋轉灑水器噴出的水柱，不斷改變方向。

研究團隊利用南非的 MeerKAT 電波望遠鏡，捕捉到這個奇特現象。MeerKAT 望遠鏡近期完成升級，靈敏度和解析度大幅提升，讓天文學家們得以揭開天鵝座 X-1 神秘面紗的一角。

牛津大學的科維（Fraser Cowie）博士是這項研究的主要作者，他解釋說：「旋轉的中子星與周圍物質盤的相互作用，造成了一種進動現象，導致中子星及其噴射流的旋轉軸方向發生改變，就像一個旋轉的陀螺減速時一樣。」

更令人驚嘆的是，這些噴射流在撞擊周圍物質時，產生了以十分之一光速移動的「終止激波」。這顯示噴射流蘊含的能量超乎想像，也間接證明了中子星驚人的能量釋放能力。

報導指出，這次的發現，不僅讓我們對中子星有了更深入的了解，也凸顯了宇宙的奇妙和多樣性。未來，科學家將繼續觀測天鵝座 X-1，並結合其他波段的觀測數據，希望能解開更多關於這個神秘天體的謎團。

天鵝座 X-1 中子星所噴射出的 S 形進動噴流的電波影像。（取自Fraser Cowie個人專頁）

天鵝座 X-1 中子星所噴射出的 S 形進動噴流的電波影像。（取自Fraser Cowie個人專頁）

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