虐兔影片曝！埔心牧場獸醫火速離職 桃園市動保處：封館開罰

獸醫為幫兔子修剪指甲，抓著兔耳提起兔子懸空 。（取自臉書社團「兔寶認養●送養幸福樂園（請大家認養代替購買）」）

2024/11/02 23:37

首次上稿 13:00

更新時間 23:37

〔記者黃政嘉／桃園報導〕有網友今天在臉書社團PO出多段監視器影片，指控「埔心牧場駐場獸醫陳盈全虐兔」，畫面中可見獸醫為修剪兔指甲，抓兔耳懸空，踩兔腳，敲打、踹兔等離譜行徑，發文者痛批「埔心牧場高層毫無作為、動物部經理陳屹彪包庇不良獸醫」。埔心牧場證實今早內部調查確有其事，當事獸醫師已離職。

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網友在臉書社團「兔寶認養●送養幸福樂園（請大家認養代替購買）」發文，PO出監視器影片，今年9月10日，獸醫為幫兔子修剪指甲，出現抓著兔耳提起兔子懸空、踩著兔腳、敲打兔子、踹兔、用掃把柄頭搓趕兔子等誇張行徑。

埔心牧場今天發聲明，「針對近日網路上對牧場兔子照養不當事件的討論，埔心牧場深表遺憾。愛護動物牧場責無旁貸，內部已在第一時間展開調查，並對相關人員予以最嚴厲的處分。秉持愛護動物的初心，牧場將進一步加強專業動物照護的教育訓練，確保動物的權益獲得應有的保障。」

埔心牧場公關說明，當天獸醫陳盈全是在牧場後場照顧動物，幫兔子檢修指甲、照養，公司今天一早看到臉書PO文後，馬上進行內部徹查，請陳盈全說明事情經過，沒有包庇狀況，他坦承在動物照養有不當行為，向公司懺悔後自提離職，「對於動物照顧一直都很在意，發生這樣的事情，公司也都嚇了一跳」。

兔友楊先生看到臉書影片貼文，也根據貼文內容向本報投訴，「影片內容相當誇張，牧場不可包庇虐待動物情形，社會應該一起關注這樣的狀況」。

桃園市動物保護處長王得吉說，今天接獲通報，立即派員到現場稽查，現場兔隻共34隻，受虐2隻兔子目視無明顯外傷，為求審慎，已緊急送獸醫院收容，全面健康檢查。動保處已要求牧場「兔兔展區」封館，拿到兔隻健檢報告複查後才能開館；埔心牧場已解聘涉案獸醫師，動保處將依據「動物保護法」第30條，針對埔心牧場及涉案獸醫師處以15000元至75000元罰鍰，並依「獸醫師法」第6條規定調查。

獸醫用掃把柄頭搓趕兔子虐待行徑。（取自臉書社團「兔寶認養●送養幸福樂園（請大家認養代替購買）」）

埔心牧場聲明稿。（埔心牧場提供）

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