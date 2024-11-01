嘉市文雅國小推動國際教育 入圍教學卓越獎

文雅國小推動國際教育，培養外交素養，長期與日本學校進行交流。（文雅國小提供）

2024/11/01 16:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市文雅國小長期推動國際教育，師生參與日本藝術壁畫交流13年，共完成20幅壁畫，作品曾在東京奧運會場展示，學校教學團隊更以創新的國教化外交素養教學卓越方案「文雅擁在地‧外交友國際」，成為今年教育部教學卓越獎全國15所入圍學校之一，教育部將於12月20日表揚，揭曉金質獎、銀質獎得主。

文雅國小校長黃金木說，學校依循嘉義市教育綱領「人文第一‧科技相佐‧精緻創新‧國際視野」，在市府的教育計劃與資源支持，以「環境×永續」、「風土×關懷」、「科技×創新」及「國際×未來」為四大主軸，透過校本教材開發、多元課程設計與「DIPLOMACY」易教好學模組，教學團隊跨校、跨國共備，將嘉義在地特色與國際交流相結合。

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黃金木說，近年來與日本、韓國等多國學校建立合作關係，如進行跨國藝術壁畫計畫、ICL國際學伴計畫與戀念台灣計畫（海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫），推動雙語課程並定期舉辦雙語運動會，讓學生在真實情境中培養與實踐外交素養；學校已累計與48國學校進行國際交流，是教育部學校國際化高階學校。

黃金木說，為讓學生情牽在地、穿梭科技、榮耀國際，學生進行社區踏查、藝術創作與生態保護活動，透過Scratch程式設計、善用AI和空拍機操作進行定向越野，提升數位素養和跨文化理解；未來將繼續深化以學生為中心的學習方式，強化在地與全球連結，培育具備國際視野、跨文化溝通能力的學生，展現台灣的教育價值。

文雅國小外交素養教學團隊。（文雅國小提供）

文雅國小參與日本藝術壁畫交流，13年共完成20幅壁畫，畫作在東京奧運會場展示。（文雅國小提供）

文雅國小與韓國珠山小學進行植樹儀式。（文雅國小提供）

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