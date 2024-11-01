搶好康！ ITF台北國際旅展 華航台灣出發最優惠75折起

華航董事長謝世謙（右5）、總經理高星潢（左5）出席2024 ITF台北國際旅展華航攤位活動。（記者陳逸寬攝）

2024/11/01 16:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕2024 ITF 台北國際旅展今天（1日）起開跑，華航祭出台灣出發全航線最優惠75折起，現場還加碼指定航線折扣碼。

華航展區以「World Loop Wonderland」為設計靈感，巨大的地球主舞台造景成為吸睛焦點，搭配可愛的空飄飛機氣球、破格立體的地標等豐富設計，串聯不同的闖關集章遊戲。

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包括以西雅圖太空針塔等景點，結合巨大行李箱的「航點拉霸機」；風靡韓國的俯拍機，搭配機長帽等小道具，拍出專屬的「我的漫旅小句場」；還有將長程航線豪華商務艙的 Sky Lounge及 A321neo 客艙座椅搬至現場的「時光環遊艙」，以及不可錯過的「登機體驗區」與「漫旅專輯隨身聽」。

為期四天的ITF旅展期間，華航舞台區每日有精彩的制服人員舞蹈，及來自各國的表演活動，蒞臨展區就有機會獲得只送不賣的限量2025年月曆，現場還能與月曆中的制服人員合影留念，活動攤位也設有空中精品館，展示華航精美的機上服務用品，並販售限量獨家商品。

另外，華航線上旅展有台灣出發全航線最優惠75折起，台北－香港2645元起（未稅）、台北－新加坡5135元起（未稅）、台北－沖繩5661元起（未稅）、台北-關島6713元起（未稅）、台北－帛琉7760元起（未稅）、東京9209起（未稅），不到萬元直飛各大熱門航點。

美澳航線兩萬有找，台北-舊金山1萬7115元起（未稅）、台北－布里斯本1萬5893元起（未稅）；直飛歐洲6大黃金航點限時特惠，台北-倫敦2萬1717元起（未稅），購票登錄再抽歐美亞洲等全航線任一航點商務艙機票及豐富好禮。

另外，華航「皮卡丘彩繪機CI」明年1月1日起將派飛高雄出發的日韓航線，規劃飛航每週7班CI176/CI177高雄-大阪，及CI164/CI165高雄-首爾（仁川），由A321neo客機擔綱，配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180席座位，全機配有4K高畫質個人影音設備。

華航在國際旅展推台灣出發全航線最優惠75折起。（華航提供）

蒞臨展區有機會獲得限量2025年月曆。（華航提供）

舞台區每日有精彩的制服人員舞蹈。（華航提供）

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