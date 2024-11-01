康芮橫掃台東關山警分局滿目瘡痍 鎮守門口一甲子龍柏也倒伏

台東關山分局官警今天共同整理颱風過的家園。（記者黃明堂翻攝）

2024/11/01 16:50

〔記者黃明堂／台東報導〕強烈颱風康芮於昨（10月31日）帶來強風豪雨橫掃台東，關山警察分局也受災，目所擊皆是斷枝殘葉、鐵皮。分局長鍾國楨今天號召官警約30人，捲起衣袖整理「家園」，種在分局門口一甲子的老龍柏倒伏，則另請林業署台東分署及鎮公所派員勘查共思拯救，期望能夠讓它繼續屹立，為民眾遮陽擋雨。

關山分局表示，強烈颱風康芮過境台東縣，從白天到黑夜風雨不斷，今天到處都滿目瘡痍，可想見當時風力之強大。分局分局長鍾國楨號召分局內所有官警，親自領軍捲起衣袖戴起手套，各自拿掃把、竹掃把、畚斗、畚箕、手推車及鋸子等工具，按照劃定之區域，裡裡外外皆打掃乾淨。

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不僅是整理分局環境而已，連同周圍住家及郵局等，也一併出手襄助，真正做到「敦親睦鄰」。但因有些斷枝相當粗長，需要先用鋸子鋸斷，再以徒手分段移除，由熟悉使用鋸子的主任邱文孝及教官邱忠義「執鋸」，大大增加移除之效率。

人力無法處理的大型樹幹，則商請轄內吊車業者協助移除；隨後鎮公所也請「夾子車」，迅速的將堆積如山的斷枝殘葉夾起運走，儘速恢復風災前原貌，還給民眾既乾淨又安全的好環境。

關山分局前一株逾60年的老龍柏被康芮颱風吹倒，分局今天邀關山工作站及鎮公所人員共思如何拯救。（記者黃明堂翻攝）

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