康芮亂航班！韓亞、阿聯酋航空疏運 桃機首見5架A380客機

為疏運旅客，韓亞航空及阿聯酋航空於原有班表外，今日再加派A380客機到場，將首度有5架A380客機出現桃園機場歷史畫面。（桃機公司提供）

2024/11/01 16:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕康芮颱風遠離台灣，桃園機場公司今天（1日）預報有675架次航班起降，但仍有50班客機因天候和航班因素取消；韓亞航空、阿聯酋航空則加派當今最大的客機A380到場疏運，桃園機場首度出現5架A380客機歷史畫面。

桃園機場公司表示，由於昨天改降其它機場的航班將陸續返回桃園機場，預估20時到23時間將有較多入出境旅客人潮，機場公司全力協調航空、地勤公司安排機坪及報到櫃台外，也要求航廈設施、聯外交通、商業餐飲業者提高服務量能預為因應。

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機場公司今天（1日）上午召開康芮颱風應變會議，邀集航空公司及地勤業者等單位，協調復原和疏運作業。韓亞航空、阿聯酋航空於原有班表外，今日再加派A380客機到場疏運，將首度出現5架A380客機出現桃園機場歷史畫面。

機場公司昨日密集召開3次應變會議，依照颱風動態提早協調航空公司航班調整，協調CIQS增派人力加強引導。期間一度因風速過大地勤無法作業影響行李運送作業，機場公司也即時以行李轉盤告示、航廈廣播告知旅客，並派員送水及說明行李後送等相關資訊，確保旅客有足夠資訊安排後續行程。

此外，配合深夜抵達航班旅客返家需求，機場公司預先調度桃園市、松山機場排班計程車到場支援，統計凌晨0時到4時間出車1089輛趟次，是平日的280%。同時也協調餐飲業者增加供餐，昨晚22時至5時最大供餐量達9430份，確保餐食供應充足。

機場公司提醒，因颱風後航班陸續恢復，預估明後天仍有航班異動或取消情形，敬請旅客務必注意航空公司異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班資訊，預先確認機場聯外交通資訊並保留餘裕，確保行程順利。

桃園機場公司多次開應變會議。（桃機公司提供）

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