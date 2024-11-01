為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    康芮亂航班！韓亞、阿聯酋航空疏運 桃機首見5架A380客機

    為疏運旅客，韓亞航空及阿聯酋航空於原有班表外，今日再加派A380客機到場，將首度有5架A380客機出現桃園機場歷史畫面。（桃機公司提供）

    為疏運旅客，韓亞航空及阿聯酋航空於原有班表外，今日再加派A380客機到場，將首度有5架A380客機出現桃園機場歷史畫面。（桃機公司提供）

    2024/11/01 16:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕康芮颱風遠離台灣，桃園機場公司今天（1日）預報有675架次航班起降，但仍有50班客機因天候和航班因素取消；韓亞航空、阿聯酋航空則加派當今最大的客機A380到場疏運，桃園機場首度出現5架A380客機歷史畫面。

    桃園機場公司表示，由於昨天改降其它機場的航班將陸續返回桃園機場，預估20時到23時間將有較多入出境旅客人潮，機場公司全力協調航空、地勤公司安排機坪及報到櫃台外，也要求航廈設施、聯外交通、商業餐飲業者提高服務量能預為因應。

    機場公司今天（1日）上午召開康芮颱風應變會議，邀集航空公司及地勤業者等單位，協調復原和疏運作業。韓亞航空、阿聯酋航空於原有班表外，今日再加派A380客機到場疏運，將首度出現5架A380客機出現桃園機場歷史畫面。

    機場公司昨日密集召開3次應變會議，依照颱風動態提早協調航空公司航班調整，協調CIQS增派人力加強引導。期間一度因風速過大地勤無法作業影響行李運送作業，機場公司也即時以行李轉盤告示、航廈廣播告知旅客，並派員送水及說明行李後送等相關資訊，確保旅客有足夠資訊安排後續行程。

    此外，配合深夜抵達航班旅客返家需求，機場公司預先調度桃園市、松山機場排班計程車到場支援，統計凌晨0時到4時間出車1089輛趟次，是平日的280%。同時也協調餐飲業者增加供餐，昨晚22時至5時最大供餐量達9430份，確保餐食供應充足。

    機場公司提醒，因颱風後航班陸續恢復，預估明後天仍有航班異動或取消情形，敬請旅客務必注意航空公司異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班資訊，預先確認機場聯外交通資訊並保留餘裕，確保行程順利。

    桃園機場公司多次開應變會議。（桃機公司提供）

    桃園機場公司多次開應變會議。（桃機公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播