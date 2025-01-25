為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節連假第2天恐有出遊車潮 5路段注意車多

    今天是春節連假首日，高速公路除部分路段壅塞，車流大致正常。（記者林正堃攝）

    今天是春節連假首日，高速公路除部分路段壅塞，車流大致正常。（記者林正堃攝）

    2025/01/25 16:37

    〔記者林志怡／台北報導〕春節首日國道出現返鄉車潮，交通部高公局表示，因今年春節連假較長，返鄉車流較往年分散，午後僅部分路段雍塞，但推估明日會有出遊車潮，台2線、台64線、台74線、台3線、台9線部分路段可能會有車多情況。

    高公局說明，今年春節連假長達9天，初一已是連假第5天，整體返鄉車流較往年分散，今日午後僅有台2大武崙路段西向、台9線東澳隧道至東澳端南向、台65線泰山至國道1號北向、土城至國道3號南向、台74線太平至霧峰東向等路段及台86線仁德段東向有短暫車多壅塞之情況，其餘路段皆為順暢。

    高公局進一步說明，雖返鄉車流相對分散，但部分民眾仍會利用連假前半段規劃出遊行程，推估明日部分路段將有出遊車潮，包含台2線關渡至淡水路段、台64線接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台3線大湖路段及台9線新店至烏來路段等。

    因此，高公局建議，用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以避免塞在車陣中，或多搭乘公共運輸，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2844班次，疏運37782人；東部國道客運路線共計行駛649班次，疏運9427人。

    高公局表示，據目前預售情況，西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有87%空位，有需求的民眾可至各客運業者網站查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播