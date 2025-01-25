春節連假第2天恐有出遊車潮 5路段注意車多

今天是春節連假首日，高速公路除部分路段壅塞，車流大致正常。（記者林正堃攝）

2025/01/25 16:37

〔記者林志怡／台北報導〕春節首日國道出現返鄉車潮，交通部高公局表示，因今年春節連假較長，返鄉車流較往年分散，午後僅部分路段雍塞，但推估明日會有出遊車潮，台2線、台64線、台74線、台3線、台9線部分路段可能會有車多情況。

高公局說明，今年春節連假長達9天，初一已是連假第5天，整體返鄉車流較往年分散，今日午後僅有台2大武崙路段西向、台9線東澳隧道至東澳端南向、台65線泰山至國道1號北向、土城至國道3號南向、台74線太平至霧峰東向等路段及台86線仁德段東向有短暫車多壅塞之情況，其餘路段皆為順暢。

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高公局進一步說明，雖返鄉車流相對分散，但部分民眾仍會利用連假前半段規劃出遊行程，推估明日部分路段將有出遊車潮，包含台2線關渡至淡水路段、台64線接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台3線大湖路段及台9線新店至烏來路段等。

因此，高公局建議，用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以避免塞在車陣中，或多搭乘公共運輸，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2844班次，疏運37782人；東部國道客運路線共計行駛649班次，疏運9427人。

高公局表示，據目前預售情況，西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有87%空位，有需求的民眾可至各客運業者網站查詢。

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