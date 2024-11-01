結合葛鬱金產業 台南左鎮「堊地生活藝術祭」週六登場

「堊地生活藝術祭暨葛鬱金食農嘉年華」週六登場，精彩的竹藝創作已完成。（公舘社區提供）

2024/11/01 16:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮有知名的月世界景觀，公舘社區取材轄內栽種的葛鬱金，推出食農嘉年華，也結合舉辦堊地生活藝術祭，不受颱風影響，本週六將如期登場，熱鬧行銷粉薯系列產品，並搭配大師級的竹藝創作，精彩呈現。

活動主場地在原岡林國小，另外也規劃了李家古厝、左鎮教會、草山分校與蔗埕公園等展區，藝術創作都已進駐，迎接盛會。

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公舘社區發展協會理事長陳柳足表示，「堊地生活藝術祭暨葛鬱金食農嘉年華」週六傍晚開幕式，規劃音樂體驗活動，透過火把與故事串連歷史，以歌聲重新走唱出過往的文化。

陳柳足說，嘉年華為期2天，週六下午系列活動就已展開，包含葛鬱金相關知識的有獎徵答，以及在地農產好物市集與美食饗宴、才藝表演、趣味摸彩等，內容豐富。

陳柳足指出，週日則是二胡、竹鼓，以及小朋友喜愛的腹語等才藝秀，還有國際劍舞大師蔡宏毅帶來難得一見的表演，現場也會安排2組氣墊設施，歡迎大家利用週休假期走進惡地、認識葛鬱金，並欣賞淺山藝術，感受左鎮的生活魅力。

陳柳足強調，藉由這場嘉年華活動，讓民眾認識堊地的飲食與農產，進一步了解粉薯經過繁複的工序，可成為無麩質的葛鬱金粉，製作麵條、果醬、冰淇淋與輕青霜等，更是勾芡的良品，如何在惡劣環境中種植出天然作物，發展生活智慧。

10組竹藝創作分布在5個展區，邀請大師、職人、文青，以及大學USR團隊等聯手推出，陳柳足提到，這是左鎮地方各界共同努力籌辦的活動，內容精彩，值得推薦。

「堊地生活藝術祭暨葛鬱金食農嘉年華」週六登場，精彩的竹藝創作已完成。（公舘社區提供）

「堊地生活藝術祭暨葛鬱金食農嘉年華」週六登場，精彩的竹藝創作已完成。（公舘社區提供）

「堊地生活藝術祭暨葛鬱金食農嘉年華」週六登場，精彩的竹藝創作已完成。（公舘社區提供）

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