台南市教產工會籲立即停止問卷怪獸 教育局：具預防性功能

台南市教產工會要求台南市教育局配合教育部做法，立即停止施作「校園生活問卷」。（台南市教育產業工會提供）

2024/11/01 16:56

〔記者劉婉君／台南報導〕俗稱反霸凌問卷的「校園生活問卷」，教育部已宣布9月起停止實施，但台南市仍持續，台南市教育產業工會今天（1日）痛批台南市教育局標新立異、勞民傷財，要求立即停止「問卷怪獸」。教育局回應，該問卷具預防性功能，能預先覺察、即時介入，所以持續推動。

台南市教產工會理事長陳葦芸說，以往小學高年級、國中、高中學生，應於每年4月和10月接受1次「記名」和「不記名」的校園生活問卷調查，以了解學生是否遭到霸凌、歧視或不公平的對待，再根據問卷反映個案進行輔導，問卷結果也要送地方教育局，再送教育部彙辦。如學生提到被霸凌，即須進一步立案調查。但因實施多年後狀況百出，且隨著相關法令修正，各種投訴管道增加，校園生活問卷的功能漸被取代。

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陳葦芸說，教育部函文各縣市教育局停止實施後，各縣市多已停止，唯獨台南仍持續實施，籲教育局懸崖勒馬，配合教育部做法，切勿讓台南「市」成為台南「國」。

教育局說，生活問卷是希望透過具預防性功能的問卷，能主動掌握、了解與關懷需要幫助的學生，確保學生免受身心傷害。問卷已檢討刪除重複性題目，保留重要題目，藉此了解學生是否有遭受性平、霸凌、體罰、不當對待、情緒低落、自傷意念等隱而未現的身心狀況，作為即時輔導介入參考，具有教育價值，所以持續推動。

教育局指出，為能減輕負擔、方便學校行政作業，問卷調查採線上填答，學校人員於接獲學生回饋資訊後，可透過校內輔導系統，即時針對需關懐對象，採取必要的輔導關懷介入措施，以達預防與輔導兼備的積極性推動作為。

教育局強調，針對問卷施測與評估方式，如果有更好的建議，可以隨時進行回饋，只要有助校園內可預先覺察、即時介入、落實保護學生的做法，都可以討論，但請勿僅以中央不施測，而地方還要執行，否定所有努力。

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