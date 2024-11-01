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    暖冬大玩高雄！ 「 ITF台北國際旅展」高雄主題館開幕

    台北國際旅展高雄主題館開幕 ，邀請北部民眾來高雄過暖冬。（高雄市觀光局提供）

    台北國際旅展高雄主題館開幕 ，邀請北部民眾來高雄過暖冬。（高雄市觀光局提供）

    2024/11/01 16:05

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2024 ITF台北國際旅展」今天（1日）在南港展覽館一館開幕，一連展出至11月4日；高雄市觀光局領軍高雄8家觀光業者，打造高雄主題館，包含農業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票等，主打暖冬「大玩高雄」。

    高雄市觀光局長高閔琳今天率高雄觀光大使「高雄熊」與業者，到場推廣高雄的特色景點、精彩活動，邀請北部民眾一起來過暖冬「大玩高雄」。

    高閔琳表示，高雄於今年秋冬時節，推出一系列特色活動，包含11月「海線潮旅行」走訪茄萣、永安、彌陀、梓官、林園等區，感受海港賞鳥與捕魚體驗；高雄「大海開吃」活動，接力在彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮5大漁港舉辦，可前往體驗秋刀魚、烤魷魚、虱目魚等美食文化活動。

    此外，親子單車活動「乘風而騎」，可享受秋日微風中騎行的樂趣，來趟深度知性之遊；12月的高雄「鹹酥雞嘉年華」，匯聚全國知名人氣名店，端出令人垂涎的拿手炸物，去年吸引約10萬人參加；還有全台最大的「2024高雄Wild Wild野生活」，體驗港都城市野營樂趣。

    高閔琳強調，高雄美食小吃豐富，歡迎北部民眾來看海吃海產，或是冬令進補，品嚐羊肉爐等各種鍋物；也能到東高雄大旗美地區，感受客家文化和原鄉風情，並深入六龜寶來、不老溫泉區泡湯消除疲憊，來高雄過個暖冬。

    高雄市民宿發展協會也在現場推出各項住宿優惠，讓遊客體驗在地特色民宿風情；農業局則推出「高雄一日農夫體驗趣」活動；高雄輪船公司攜手知名IP「名偵探柯南」，打造聯名航班，吸引動漫迷目光；東高雄觀光產業聯盟與高雄市觀光協會，也帶來多家特色品牌，包括「青蘭黏土藝術」、「維格餅家」、「紅藜之家」、「美夢成真GCI在地好物市集」等，讓北部民眾體驗高CP值的產品。

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