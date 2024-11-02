為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

驚！馬陸大軍殺入民宅 萬蟲蠕動頭皮發麻

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，萬蟲蠕動嚇得婦孺魂不附體，頭皮發麻。（圖由民眾提供）

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，萬蟲蠕動嚇得婦孺魂不附體，頭皮發麻。（圖由民眾提供）

2024/11/02 14:20

〔記者湯世名／彰化報導〕近來馬陸「蟲蟲大軍」入侵民宅事件頻傳，彰化縣芬園鄉也傳出蟲蟲危機，連日來有數以萬計的馬陸侵入大埔村彰南路一帶民宅，攻占民宅牆壁、樓梯，萬蟲蠕動嚇得婦孺頭皮發麻，鄉公所緊急發放消毒水因應，希望能達到驅蟲的效果。

在芬園鄉教授鋼琴的陳幸滿指出，最近2個多星期來，大埔村彰南路的整排透天厝民宅遭成千上萬隻的馬陸攻占，不僅門口地面、牆壁、天花板都爬滿蟲蟲，甚至還侵門踏戶進入室內，爬到客廳、浴室、廚房；有民眾出門穿鞋子時，鞋裡竟然有數十隻馬陸，嚇得當場慘叫，驚悚指數破表。

陳幸滿說，她們在這裡住好幾年，第一次見到這種景象，有小孩子被嚇到狂哭，還有鄰居一個早上就掃出數千隻馬陸，連門把上都是；最誇張的是，聽說有某戶民宅要出售，有人來看房子時，被爬滿牆壁的馬陸給嚇得打退堂鼓，當場打消買房念頭。

當地居民懷疑是附近一處空地雜草叢生長滿藤蔓，可能因此孕育出數以萬計的馬陸，加上連日來氣候不穩定，促使馬陸大軍殺入附近民宅。此外，也有人憂心馬陸成群出沒，可能與最近地震頻繁也有關聯。

蟲蟲危機造成當地居民恐慌，急忙向芬園鄉公所求救，公所緊急發放消毒水，讓居民稀釋後噴灑在房屋四周驅蟲，避免馬陸大軍嚇壞婦女及小朋友。

馬陸大軍爬滿民宅牆壁，萬蟲蠕動嚇得婦孺頭皮發麻。（圖由民眾提供）

馬陸大軍爬滿民宅牆壁，萬蟲蠕動嚇得婦孺頭皮發麻。（圖由民眾提供）

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，到處可見蟲蟲蠕動。（圖由民眾提供）

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，到處可見蟲蟲蠕動。（圖由民眾提供）

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，甚至鑽入鞋裡，讓居民頭皮發麻。（圖由民眾提供）

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，甚至鑽入鞋裡，讓居民頭皮發麻。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
蜘蛛跑進耳朵結網 8歲童出現蟲蟲危機
2024/10/10 05:30

蜘蛛跑進耳朵結網 8歲童出現蟲蟲危機
成千上萬隻蟲蟲入侵 住戶連續1週膽戰心驚
2024/10/30 12:15

成千上萬隻蟲蟲入侵 住戶連續1週膽戰心驚
北海道去年爆發「雪蟲危機」 昆蟲專家：今年恐再度發生
2024/10/10 13:53

北海道去年爆發「雪蟲危機」 昆蟲專家：今年恐再度發生
又見蟲蟲危機！ 宜蘭連日豪雨 成群馬陸民宅避難
2017/09/05 16:09

又見蟲蟲危機！ 宜蘭連日豪雨 成群馬陸民宅避難
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播