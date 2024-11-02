驚！馬陸大軍殺入民宅 萬蟲蠕動頭皮發麻

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，萬蟲蠕動嚇得婦孺魂不附體，頭皮發麻。（圖由民眾提供）

2024/11/02 14:20

〔記者湯世名／彰化報導〕近來馬陸「蟲蟲大軍」入侵民宅事件頻傳，彰化縣芬園鄉也傳出蟲蟲危機，連日來有數以萬計的馬陸侵入大埔村彰南路一帶民宅，攻占民宅牆壁、樓梯，萬蟲蠕動嚇得婦孺頭皮發麻，鄉公所緊急發放消毒水因應，希望能達到驅蟲的效果。

在芬園鄉教授鋼琴的陳幸滿指出，最近2個多星期來，大埔村彰南路的整排透天厝民宅遭成千上萬隻的馬陸攻占，不僅門口地面、牆壁、天花板都爬滿蟲蟲，甚至還侵門踏戶進入室內，爬到客廳、浴室、廚房；有民眾出門穿鞋子時，鞋裡竟然有數十隻馬陸，嚇得當場慘叫，驚悚指數破表。

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陳幸滿說，她們在這裡住好幾年，第一次見到這種景象，有小孩子被嚇到狂哭，還有鄰居一個早上就掃出數千隻馬陸，連門把上都是；最誇張的是，聽說有某戶民宅要出售，有人來看房子時，被爬滿牆壁的馬陸給嚇得打退堂鼓，當場打消買房念頭。

當地居民懷疑是附近一處空地雜草叢生長滿藤蔓，可能因此孕育出數以萬計的馬陸，加上連日來氣候不穩定，促使馬陸大軍殺入附近民宅。此外，也有人憂心馬陸成群出沒，可能與最近地震頻繁也有關聯。

蟲蟲危機造成當地居民恐慌，急忙向芬園鄉公所求救，公所緊急發放消毒水，讓居民稀釋後噴灑在房屋四周驅蟲，避免馬陸大軍嚇壞婦女及小朋友。

馬陸大軍爬滿民宅牆壁，萬蟲蠕動嚇得婦孺頭皮發麻。（圖由民眾提供）

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，到處可見蟲蟲蠕動。（圖由民眾提供）

芬園鄉數以萬計的馬陸大軍侵入大埔村彰南路民宅，甚至鑽入鞋裡，讓居民頭皮發麻。（圖由民眾提供）

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