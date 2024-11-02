不用等到下週五！ 北市樹倒一整片 蔣萬安要求下週一上班前恢復市容

蔣萬安表示，下週一上班前能恢復市容。（記者甘孟霖攝）

2024/11/02 12:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕康芮颱風重創台北市市容，災害應變中心接獲4千多起災情通報，工務局昨（1日）稱預計下週五恢復全市市容。對此，台北市長蔣萬安今受訪表示，昨天基本上8成主次要幹道都恢復，週末期間加緊趕工，預計下週一上班前能恢復。

蔣萬安表示，台北市主次要幹道目前已經恢復，巷弄部分也在積極清除中，基本上市容都大致恢復，當然有一些少部分如公園內樹枝還有部分散落，這部分也通令公園處、民政系統、各區里長率領志工儘快在週末清除。

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他強調，非常感謝第一線執勤工作人員辛苦付出，昨天他去視察，很多清潔隊同仁前天半夜1、2點就一路工作12多小時沒有闔眼，工務單位以及國軍弟兄支援，北市都非常感謝。

至於是否要等到下週五才能恢復全部市容？蔣萬安回應說，目前大部分比較大型的樹木先移至路邊、分隔島、人行道，今天清晨清潔隊也再加派人力，一次性將切除好的大型樹木載運走；週末期間對於8米以下巷弄，以及鄰里公園，將再做一次全面巡檢、清除，預計週一上班前都能恢復。

台北市長蔣萬安出席台北溫泉季活動。（記者方賓照攝）

康芮颱風重創台北市市容，災害應變中心接獲4千多起災情通報。（資料照）

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