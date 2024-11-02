又是竹縣起火竹市遭殃！遠東化纖廠火警濃煙飄竹市東區 民眾快關窗

位於新竹縣的遠東化纖工廠今早發生火警，濃煙飄新竹市讓新竹市民怒了，竹市環保局提醒東區市民要緊閉門窗，若要外出應戴口罩。（照片取自臉書竹北大小事貼文）

2024/11/02 14:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕位於新竹縣的遠東新世紀化纖總廠今天上午10時發生火警，火勢及濃煙因受東北季風影響飄散到新竹市東區，不少竹市居民抱怨，只要竹縣有火警，就是竹市遭殃，先前是垃圾掩埋場火警造成北區及香山區民不敢開窗戶，今天化纖廠火警濃煙也是往竹市東區及關埔地區飄散，直呼今天的空氣品質糟透了。

新竹市環保局也發公告指出，因竹縣工廠失火，消防人員已前往灌救，但因方向及濃煙飄散，以竹市東區受影響情況較嚴重，提醒東區市民可先將門窗緊閉，盡量避免外出，如果要外出，也應戴口罩，並請敏感族群多加留意，環保局也會隨時提供空氣品質感測器及監測數據，讓市民了解空品狀況。

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不少新竹市民在網路上留言，只要竹縣有火警，竹市民眾就遭殃，過去是新豐垃圾掩埋場起火，順著風勢，導致竹市北區及香山區的空氣品質受影響，今天位在新埔與竹北交界的遠東化纖工廠起火，整個濃煙飄散到竹市東區，包括千甲及關埔地區都受到影響，市民只能緊閉門窗，且空氣中都有塑膠味，聞起來很不舒服。

竹市環保局提醒東區市民要緊閉門窗，若要外出應戴口罩。（新竹市府提供）

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