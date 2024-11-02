為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又是竹縣起火竹市遭殃！遠東化纖廠火警濃煙飄竹市東區 民眾快關窗

    位於新竹縣的遠東化纖工廠今早發生火警，濃煙飄新竹市讓新竹市民怒了，竹市環保局提醒東區市民要緊閉門窗，若要外出應戴口罩。（照片取自臉書竹北大小事貼文）

    位於新竹縣的遠東化纖工廠今早發生火警，濃煙飄新竹市讓新竹市民怒了，竹市環保局提醒東區市民要緊閉門窗，若要外出應戴口罩。（照片取自臉書竹北大小事貼文）

    2024/11/02 14:18

    〔記者洪美秀／新竹報導〕位於新竹縣的遠東新世紀化纖總廠今天上午10時發生火警，火勢及濃煙因受東北季風影響飄散到新竹市東區，不少竹市居民抱怨，只要竹縣有火警，就是竹市遭殃，先前是垃圾掩埋場火警造成北區及香山區民不敢開窗戶，今天化纖廠火警濃煙也是往竹市東區及關埔地區飄散，直呼今天的空氣品質糟透了。

    新竹市環保局也發公告指出，因竹縣工廠失火，消防人員已前往灌救，但因方向及濃煙飄散，以竹市東區受影響情況較嚴重，提醒東區市民可先將門窗緊閉，盡量避免外出，如果要外出，也應戴口罩，並請敏感族群多加留意，環保局也會隨時提供空氣品質感測器及監測數據，讓市民了解空品狀況。

    不少新竹市民在網路上留言，只要竹縣有火警，竹市民眾就遭殃，過去是新豐垃圾掩埋場起火，順著風勢，導致竹市北區及香山區的空氣品質受影響，今天位在新埔與竹北交界的遠東化纖工廠起火，整個濃煙飄散到竹市東區，包括千甲及關埔地區都受到影響，市民只能緊閉門窗，且空氣中都有塑膠味，聞起來很不舒服。

    竹市環保局提醒東區市民要緊閉門窗，若要外出應戴口罩。（新竹市府提供）

    竹市環保局提醒東區市民要緊閉門窗，若要外出應戴口罩。（新竹市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播