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    陳佩琪不滿柯文哲延押喊「抗告」！網幫腔：快叫橘子回來

    台北地院1日裁定柯文哲延押2個月，陳佩琪（前中）在臉書怒發「抗告」2字。（資料照）

    台北地院1日裁定柯文哲延押2個月，陳佩琪（前中）在臉書怒發「抗告」2字。（資料照）

    2024/11/02 05:52

    首次上稿 11-01 23:59
    更新時間 11-02 05:52

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，北檢聲請延押，台北地院1日裁定延押2個月。對此，柯文哲妻子陳佩琪晚間在臉書PO出「抗告」2字的圖卡表態。貼文曝光後，遭網友嗆聲，「叫橘子回來啊」。

    台北地檢署偵辦京華城弊案，法官呂政燁認為，柯文哲涉犯貪污罪嫌疑重大，「尚有共犯未到案，且有犯罪事實待偵查機關繼續偵查作為予以釐清」，為防柯有逃亡或串滅證的情況，裁定自11月5日起延押2個月。其中，外界推測，此共犯為柯文哲秘書「橘子」許芷瑜，她仍滯留日本未歸被通緝。

    陳佩琪1日晚間在臉書表態，貼出一張黑底白字寫著大大「抗告」2字的圖卡。網友底下留言，「叫橘子回來啊……不然只能繼續押！」、「阿北真猛，（檢方）到現在還找不到一刀斃命的證據，政論節目現在每天只能扯水果」、「未判先罰，關四個月後要是查無實證，不就很好玩了」、「快叫橘子回來吧，阿北就能解套了」。

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