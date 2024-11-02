TOYOTA經銷商業務員勾結黑幫 盜刷5輛「牛魔王」總值1250萬

警方逮太陽聯盟黑幫成員林侲均（第一位）等人。（記者姚岳宏翻攝）

2024/11/02 16:11

〔記者姚岳宏／台北報導〕太陽聯盟黑幫成員林侲均等人勾結國內知名車商業務員，盜刷外國銀行信用卡號購買TOYOTA SUPRA進口小跑車，車商後來收不到錢，才知遇到偽卡集團並報警，損失1250萬元，警方7月到10月間展開3波收網行動，逮林男及車商內鬼許男等4名營業員共13人到案，詢後依詐欺取財罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦，林、許兩人聲押獲准。

警方接獲國內某大車商報案，該公司發現從今年2月起至3月間，多名業務員以異常方式持外國銀行信用卡全額刷付車款訂單，訂購旗下各系列汽車共11輛，其中5輛坊間稱為「牛魔王」的TOYOTA SUPRA小跑車已交車，每輛價值250萬元，由於車商向銀行請款時遭拒絕，才發現購買者用的是偽卡，向警察機關報案。

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警方調查，林侲均等黑幫成員先由境外詐團透過不詳方式取得澳洲發行的簽帳金融卡卡號等資訊，在境內找尋合適高額標的盜刷牟利，他們得知部分車商的買車刷卡程序有瑕疵，可以手動輸入簽帳金融卡號、到期年限、安全碼及無簽帳金額之限制，也無須3D認證，林男隨即招募假顧客陳男等人向國都汽車林男等4名營業員買車，還要求把刷卡機帶出營業所外如超商等處規避公司稽核。

林男等人先後購買價值62萬元至270萬元不等之TOYOTA SUPRA、LEXUS RZ450e、TOYOTA CAMRY HV、TOYOTA VIOS汽車共11輛，其中已領取的5輛SUPRA跑車，已於交車後以8折轉手販賣予不知情二手車商，犯罪所得至少1250萬元，另6輛汽車盜刷交易則因國都汽車公司即時發現有異，取消或暫停交易而未得逞。

刑事警察局偵四大隊專案小組先後展開三波收網行動，逮林嫌等13人到案，查扣改造手槍（含子彈5顆）、手機15支、鋼製甩棍、宮廟服飾、契約書等贓證物，警方呼籲，犯罪集團無孔不入，企業應落實內部稽核制度，定期檢視風控管理，避免因舞弊風險造成公司商譽及民眾財產之損失。

林嫌等人與汽車業務員約在超商盜刷買車。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣槍枝及子彈。（記者姚岳宏翻攝）

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