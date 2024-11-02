供應全國電力卻常停電 雲林爭取配電線路地下化

雲林沿海地區每遇颱風電線不敵強風脫落造成數萬戶停電，台電公司工程人員雖在第一時間冒險搶修，但停電造成民生、養殖業損失，民眾仍怨聲載道，希望電線、電桿能地下化。（圖由台電雲林區處提供）

2024/11/02 13:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年7月、10月3個颱風，每次都造成雲林數萬戶停電，其中又以麥寮、台西等沿海地區最嚴重，地方民眾怨聲載道，不分黨派多位議員要求縣府爭取電線、電桿地下化；雲林縣長張麗善直言，麥寮電廠供應全國電力，所在地卻常跳電、停電很諷刺，她多次建請台電公司評估研議，若須配合自籌款縣府也會全力支持。

議員林深指出，這次康芮颱風挾帶強風，雲林沿海一度出現12級風勢，造成多條饋線跳脫及配電線路受損，曾停電戶數超過4.6萬戶，10月初山陀兒颱風曾停電戶數近2萬戶，7月底凱米颱風的停電戶數更高達8.3萬戶，去年小犬颱風停電高達8萬多戶，搶修5天才全部復電，其中麥寮每次都是重災區。

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林深說，麥寮跳電問題不是只有颱風來襲，風勢強勁時也會發生，光今年度就有近10次，跳電不只是民生問題，因麥寮是養殖重地，一停好幾個小時，若沒有發電機，池中漁獲損失達上百萬元，許多鄉親都反映希望能將麥寮電線地下化，也希望台電、縣府能苦民所苦。

麥寮鄉長許忠富即在上次凱米颱風災害應變中心會議中提出，希望縣府能協助向台電公司爭取將麥寮電線地下化，需要公所配合款他也會積極奔走籌措。

張麗善說，雲林沿海每次遇到颱風最大災情就是停電，除造成家戶生活不便及損失外，也造成漁民損害，這些損害雖是天災造成，但卻無法補助賠償，民眾只好自認倒楣，電線地下化是一勞永逸的解決辦法。

張麗善指出，縣府曾多次與台電協調，最大問題是經費及人力，但總不能以此為借口不去做，因此希望台電能就輕重緩急排定短、中、長期計畫，如果可以可先針對沿海地區容易遭強風吹落的地方優先地下化，除可打開天際線美化環境，更重要可以減少颱風斷電。

對於地方建議能將電線、電桿地下化，台電雲林區處表示，後續進行通盤檢討分析後會向總公司爭取。

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