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    秋冬免憂鬱 台南推防鬱小物「骰出好心情」

    「骰出好心情」設計圖。（記者洪瑞琴翻攝）

    「骰出好心情」設計圖。（記者洪瑞琴翻攝）

    2024/11/01 16:34

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著秋冬到來，人們心情容易低落，南市特別設計秋冬防鬱小物「骰出好心情」。這款小物結合正向激勵性的心情小語，鼓勵學生書寫個人專屬的情緒調節秘訣。學生動手組裝屬於自己的骰子，在面臨情緒困境時，能夠找到簡單有效的方式來舒緩心情。

    「骰出好心情」防鬱小物輔導圖卡，設計心情小語，協助學生心境轉念，轉向積極陽光面向，例如「笑一個，心情變美麗」、「深呼吸，紓緩緊張情緒」、「走出戶外，曬曬陽光」、「做運動，好心情跟著來」等，讓孩子在生活中學習建立受用一生的EQ能力。

    南市學生輔導諮商中心主任吳宜蓁分享輔導成效。有一位性格敏感的學生小粉（化名），因為難以融入同學之間的互動而積累情緒壓力，出現失眠和注意力不集中的問題。在專業輔導人員協助下，小粉透過圖卡和藝術媒材覺察情緒及需求，最終找到了適合自己的調節方式，逐漸開朗，與同學的關係也自然改善。

    教育局局長鄭新輝說，學生的情緒壓力來源多樣，若未及時紓解，情緒困擾可能累積，甚至導致極端行為發生。教育局將持續整合各種資源，為學童提供有效的情緒管理支援。

    教育局表示，將持續結合輔導教師、社工師、心理師等專業人員，設計輔導圖卡、媒材及相關工具，期許孩子在面對多元的壓力時，能發展出適當的情緒調節策略，了解如何保持心理健康，並打破對心理問題的汙名化，讓他們能夠勇敢面對和處理問題。

    南市教育局推出「骰出好心情」防鬱小物，協助學生正向心境。（記者洪瑞琴攝）

    南市教育局推出「骰出好心情」防鬱小物，協助學生正向心境。（記者洪瑞琴攝）

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