美國對台政策走向？美媒：賀錦麗主張維持現狀 川普稱習近平「怕他」

賀錦麗和川普的外交政策大相逕庭。（法新社）

2024/11/01 15:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國5日總統大選的結果，可能為美國外交政策帶來截然不同的結果。《自由亞洲電台》（RFA）1日分析，民主黨候選人賀錦麗多次表明會延續拜登政府政策路線，包括台灣應擁有自衛權；共和黨川普則強調世界領袖敬重他勝過拜登或賀錦麗，並重申會阻止中國入侵台灣，但也批評台灣必須為得到美國保護「付費」。

RFA指出，儘管外交政策不太可能影響美國人在投票箱中的選擇，反而是經濟和最高法院的組成等國內問題更重要，但他們的選擇將有能力重塑全球地緣政治。正如一位專欄作家所說，世界的未來「可能取決於數千名賓夕法尼亞州選民對於生活用品消費的看法」。

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在亞洲問題上，拜登政府過去4年一直試圖透過與北京的外交聯繫，同時建立緊密的「抗中」聯盟，來管理美中之間的競爭，這包括澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）；美、澳、日、印的四方安全對話（QUAD）安排，以及美日韓的三邊協議。

取代拜登出馬參選的賀錦麗此前表示，她將採取類似的做法，並在選前一週重申，「我將與我們的朋友站在一起，因為我知道我們的聯盟可以保障美國人民的安全，讓美國變得更強大、更安全」。

她也補充道，「世界領袖認為川普是容易對付的人，容易透過奉承和恩惠來操縱」，並聲稱俄國總統普廷和北韓領袖金正恩等「獨裁者」都支持川普獲勝。

相較之下，川普沒有花太多時間詳述有序的外交政策，而是聲稱世界領袖敬重他勝過拜登或賀錦麗。例如，當被《華爾街日報》問及如何說服中國國家主席習近平勿入侵台灣時，川普表示，習近平會因為害怕他而不敢進行任何入侵，「因為他尊重我，他知道我瘋狂得要命」。

在台灣問題上，賀錦麗多次重申對美國與台灣「現況」的態度，「讓我重申我已經說過很多次的觀點，我相信『一個中國』政策，我也相信…台灣有權保衛自己」。

川普就台灣問題提出截然不同的暗示，儘管他表示會阻止習近平入侵台灣的計畫，但他也對台灣不吝批評。川普在訪問中表示，在他任內，不管是烏克蘭或台灣，都沒有被入侵，但他也攻擊台灣所謂的「矽盾」，批評台灣「搶走美國的晶片生意」，主張對所有進口到美國的晶片徵收關稅。

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