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    康芮將襲日 氣象廳估3連休將有大雨 活動陸續宣布取消

    日本氣象廳示警，預估接下來幾天將出現強降雨，原本將於明日起將展開「文化之日」3天連休假期的日本，受此影響也陸續傳出活動宣布臨時取消或延期的消息。圖為臨時取消舉辦的土浦全國花火競技大會。（圖擷自X）

    日本氣象廳示警，預估接下來幾天將出現強降雨，原本將於明日起將展開「文化之日」3天連休假期的日本，受此影響也陸續傳出活動宣布臨時取消或延期的消息。圖為臨時取消舉辦的土浦全國花火競技大會。（圖擷自X）

    2024/11/01 14:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風昨迅速過境後，今上午持續遠離台灣並朝日本前進，日本氣象廳也為此示警，預估接下來幾天將出現強降雨，原本將於明日起將展開「文化之日」3天連休假期的日本，受此影響也陸續傳出活動宣布臨時取消或延期的消息。

    康芮颱風昨下午登陸台灣，傍晚便從雲林麥寮出海，今上午全台也正式脫離暴風圈。後續康芮將往日本前進，雖然強度將逐漸減弱，降為溫帶氣旋，但在低氣壓及鋒面影響下，日本氣象廳預估，明日西日本將下起大雨，東日本於明後天也會出現強降雨。

    2日至4日剛好是日本的3連休假期，原本也有許多活動將在連假期間舉辦，針對天氣即將變天，包含原定在2日舉行的土浦全國花火競技大會直接宣布取消，原本有邀請到眾多知名藝人、在東京葛西臨海公園舉行的「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA」也都陸續宣布取消。原定於3日舉行的福岡活動「東峰村秋季祭」、在大阪舉行的「UHフェスタ 2024」也宣布因天氣問題取消。

    另外將於3天連假中於東京舉行的「OKUTAMA BEER FEST」，於神奈川舉行的「Sound & Chair '24」及「YOKOHAMA UNITE Music Festival」，於沖繩舉行的「MONGOL800 ga FESTIVAL」，於長崎舉行的「Lovefes 2024」等活動，外界也都持續關注是否也會宣布取消。

    原本有邀請到眾多知名藝人、在東京葛西臨海公園舉行的「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA」也宣布取消。（圖擷自網路）

    原本有邀請到眾多知名藝人、在東京葛西臨海公園舉行的「INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA」也宣布取消。（圖擷自網路）

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