卡努來襲 交通、活動異動取消一次看（不斷更新）

中度颱風「卡努」侵襲北台灣。（圖片擷取自中央氣象局）

2023/08/03 12:10

首次上稿 08/03 07:58

更新時間 08/03 12:10



〔即時新聞／綜合報導〕今年第6號颱風「卡努」持續逼近，本報為您整理全台各地交通停航、活動取消或延期等資訊。

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●活動取消或延後

《桃捷公司招募人才報名 因颱風順延1天到4日中午止》桃園大眾捷運股份有限公司人才招募報名截止日期，往後順延1天，到4日中午12點止。

《卡努來襲8/3停班課 新北18家急救責任醫院門診時段一次看》為了民眾就醫方便，新北市政府衛生局調查並彙整市內18家急救責任醫院門診開放情形，供民眾參考。

《卡努襲台 基隆今天暫停收運垃圾》基隆市環保局考量清潔人員和市民安全，3日暫停垃圾收運1天。

《卡努颱風攪局 桃園地景藝術節延至8/5開展》原定8月4日開展的2023桃園地景藝術節，延後一天至8月5日上午9點開展。

《卡努颱風攪局 新北多家百貨公司今停業》新北市多家百貨公司貼出公告，包括板橋大遠百、遠百板橋中山店、環球板橋車站，3日都暫停營業。

《卡努來襲注意！SOGO、新光三越、台北101宣布8月3日暫停營業》台北101大樓搶先於8/2晚間宣布跟進市府決定，部分餐廳、咖啡廳將全面暫停營業1天。

《卡努來襲 全聯小時達北北基、宜蘭2日晚間暫停外送》全聯「小時達」2日晚間11點起，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣門市暫停外送服務。

《颱風攪局！龍潭大池Hello Kitty水上裝置作品延後設置》「2023桃園地景藝術節」原訂8月4日展出的「Hello Kitty來作客」水上裝置作品延後設置。

《颱風天安全至上！桃園市這些景點 3日預警性封園》桃園市轄管大溪市立中正公園景觀電梯3日起暫停開放，角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋及拉拉山巴陵古道生態園區3日預警性休園1天。

《颱風假別亂跑 宜蘭縣轄景區不開放》宜蘭縣政府宣布3日停班課，宜蘭縣政府轄管風景區依照停班公告同步休園。

《連2個颱風攪局 旗津風箏節再度順延1週》已因杜蘇芮颱風而順延1週的旗津風箏節，5、6日恐因西南風帶來豪雨，高雄市觀光局2日晚宣布本週活動再順延1週，將於8月12至13日、8月19至20日舉辦。

《北市3日停班課 聯合醫院各院區、萬芳醫院停診》台北市立聯合醫院各院區、萬芳醫院門診3日全天停診。

《卡努颱風攪局 宜蘭童玩節3日休園》童玩節配合宜蘭市府，宣布3日休園一天。

《3日新北市政府停班停課 新莊富邦VS.味全跟著延賽》配合新北市宣布停班停課，3日原訂新莊球場舉行的富邦悍將和味全龍隊比賽因而延賽。

《卡努颱風來襲！故宮北部院區3日不對外開放》因應卡努颱風來襲，故宮本院表示，北部院區3日全區關閉，不對外開放。

《卡努颱風攪局 8/4谷關「仲夏Fun鬆音樂派對」延期到8/18》參山國家風景區管理處今2日晚宣布，原訂8月4日舉辦的「仲夏Fun鬆音樂派對」，將延期到8月18日（星期五）舉辦，確保參與者安全。

《卡努颱風來襲！福山植物園預警性休園2天》中央氣象局發布陸上颱風警報，宜蘭縣被列入警戒範圍，宜蘭縣員山鄉福山植物園傍晚發布消息，考量遊客安全，3日起休園兩天。

《颱風接力發海警！玉山開放2天又封園 142人滯留避難》玉山國家公園管理處2日公告禁止入園。

《卡努外圍環流影響 大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區3日中午起預警性休園》農業部林業及自然保育署中部分署今日宣布，轄下大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區，自3日中午12時起預警性休園至4日。

《卡努逼近 基隆外木山海上王爺祭延到8/12舉行》基隆市府與外木山協安宮決定，原訂5日舉行的海上王爺祭，延期至12日舉行。

《卡努颱風攪局 宜蘭太平山2日下午4點預警性休園》宜蘭縣太平山國家森林遊樂區2日下午4點預警性休園，預計休園到4日。

《卡努颱風接近台灣 龜山島封島至8/4》宜蘭縣龜山島2日起封島3天，至4日止。

《卡努颱風靠近台灣 貢寮海洋音樂祭延至9月中舉行》新北市政府觀光旅遊局1日宣布，原定本週末舉辦的「貢寮國際海洋音樂祭」延期至9月中。

《卡努颱風影響 8/4太麻里曙光光雕音樂會延期至8/7》台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊評估後宣布，原訂於8月4日（五）辦理的太麻里曙光園區光雕音樂會，將延期至8月7日（一）舉行。

●交通

《台鐵平溪線、深澳線 上午11點43分起陸續停駛》台鐵局表示，台鐵局表示，3日上午11點43分起，列車將陸續停駛或截短行駛；其餘各路線則在晚間6點前維持正常營運。

《卡努颱風來襲！台鐵晚間6點前正常行駛 高鐵今日照常發車》台鐵局表示，3日晚間6點前，台鐵全線列車均正常行駛；台灣高鐵方面，3日同樣正常營運。

《卡努颱風逼近 北捷多條路線班距拉長為15分鐘》台北捷運3日宣布，各線班距將進行調整，多個路段班距調整為15分鐘。另外由北捷經營的貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園等3日也暫停營運。

《新北3日放颱風假 捷運、輕軌延長班距》新北捷運公司宣布3日營運班距有所調整，淡海、安坑輕軌將採假日時刻表，會依尖峰、離峰時間發車，環狀線則是以「每班距15分鐘」。

《基隆2日晚間8點起開放紅黃線停車 3日公車減班或停駛》2日晚上8點起，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路之外，其餘路段開放紅黃線停車，暫停全市路邊停車收費；基隆市公車3日將減班或停駛。

《颱風卡努逼近！航港局宣布離島海運3日42航次停航》交通部航港局表示，3日離島海運預計有10航線，共計42航次停航。

《走南橫注意！梅山口到埡口 8/4上午7點不排除預警性封閉》南橫台20臨105線、梅山口至埡口路段先前因杜蘇芮颱風造成塌陷，卡努颱風緊接而來，為確保用路人安全，該路段不排除在4日上午7點實施預警性封閉，預計7日上午7時解除預警性封閉。

《卡努颱風陸警發布 省道10路段可能預警性封閉》 交通部公路總局表示，因應卡努颱風來襲，省道有10處路段可能發布預警性封閉等警戒作為，不過實際上是否實施管制，將視風雨狀況決定。

《卡努颱風擾亂空中交通 航班異動一次看》國際航空3日往返日本沖繩航班都延後，但也加開班機或放大機型以輸運因昨天、今天關閉機場而滯留的旅客。

《杜蘇芮豪雨釀路基流失 南橫埡口向陽段封閉到10月底》台東端埡口到向陽段發現路基嚴重流失300公尺，預估10月30日才能修復通車。

《卡卡努颱風接近中 新北捷運宣佈停駛標準》新北捷運股份有限公司表示，為因應卡努颱風可能帶來的風雨，已展開防颱應變準備，並同時宣佈停駛標準，後續將依據防颱防洪SOP，確保颱風期間捷運系統和旅客安全，即時資訊可上捷運公司官網或臉書粉專查詢。

《卡努外圍環流影響 台東往返離島航班有異動》東部航務中心1日中午公告，2日中午過後台東往返綠島航線停航；3、4日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖往返蘭嶼航線全部停航。

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