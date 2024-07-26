國民黨立委顏寬恒被控貪污、偽造文書等3案 一審判刑合計8年4月

國民黨立委顏寬恒被控貪污罪，台中地方法院今天判決7年10月，褫奪公權3年，偽造文書罪判刑6月，可易科罰金，竊占則判決無罪。（記者張瑞楨攝）

2024/07/26 10:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於去年（2023年）4月，依貪污、偽造文書、侵占國有地等三項罪名，起訴國民黨立委顏寬恒夫妻等4人，顏寬恒夫妻都不認罪，顏並質疑是政治操作，台中地方法院歷經1年餘審理，於今天（26日）宣判，顏寬恒上述三項罪名，貪污罪判決7年10月，褫奪公權3年，108萬餘元犯罪所得沒收，假買賣豪宅的使公務員登載不實罪判刑6月，可易科罰金，竊占國有地無罪，合計8年4月，全案可上訴。

檢方去年起訴指控的三項罪名，其一是顏家於2011年起，於沙鹿區興建的豪宅（俗稱沙鹿莊園豪宅），中檢認定竊佔國有地上，鋪設通行車道、建築大門、警衛室並架設圍籬，於2017年完工時，竊佔國有地面積達1097.14平方公尺，其二是2022年1月9日，中二選區立委補選時（由民進黨林靜儀勝選），此豪宅引發社會議論，顏寬恒又有再參選的想法，顏寬恒與妻子陳麗凌將此豪宅於2022年1月18日，以4541萬元，假買賣給澤序空間設計公司女負責人張于廷（該豪宅的室內裝潢設計公司），顏寬恒夫妻涉嫌偽造文書罪。

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檢方指控假買賣的理由，是此豪宅2022年1月19日賣出，但由顏寬恒擔任「隱性股東」的苑裡營造公司名義負責人林進福，卻在同年1月14、17、19與26日，把4541萬元現金，交給買家張于廷，再由張女把錢支付給顏寬恒夫妻。

至於第三部分的貪污罪，檢方搜索苑裡營造公司查扣帳冊顯示，顏寬恒於2018年2月至2020年1月，聘請林進福當公費助理，月薪4萬元，近2年共領取立法院薪資與年終獎金108萬餘元，這筆錢並非林進福使用，而是與顏寬恒領取的苑裡營造公司盈餘等收入，共計1408萬餘元，混合在一起，用來支付顏寬恒與家人的開銷，包括支付購買瑪莎拉蒂豪車（總車價644萬元）的尾款72萬餘元，支付購置馬自達轎車134萬餘元、TOYOTA RVA4休旅車111萬餘元，還代付立委中二選區補選的活動費、位於自立路住宅的警衛、水電等雜支。

此案審理時，顏寬恒夫妻皆否認犯行，顏寬恒還強調是「天大的冤枉」，竊占國有地是林進福所為，他沒有授意，也不知情，自己既無犯意，又無犯行，貪污詐取助理費的指控，更是羅織入罪，「用貪污起訴，一路操作（指政治操作），就是如此！」

中檢公訴檢察官鄭葆琳強調，顏寬恒夫妻的豪宅竊占國有地，被檢舉後假買賣卸責，顏並詐領助理費108萬元，他為求更多居住空間與金錢，是三項罪名的主謀與受益者，設圍籬占用國有地，更是阻隔民眾進入，把國有地當私人土地，身為立委應為人民表率，卻不願知錯能改，反而歸咎檢舉人，犯後態度不好，應從重量刑。

顏寬恒夫妻的莊園豪宅竊占國有地，於中二選區補選時引發社會輿論爭議。（資料照）

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