    想幹嘛？中國正在重建舊日本帝國飛機跑道 恐威脅第二島鏈要地！

    2025/12/11 00:53 即時新聞／綜合報導
    中國正在西太平洋島國密克羅尼西亞（Micronesia）重建一個二戰時期大日本帝國使用的飛機跑道。（圖翻攝自Cleo Paskal_X平台）

    可疑！專注在研究中國、印太安全的地緣政治專家帕絲卡爾（Cleo Paskal），本月10日在X平台釋出一段空拍影片，表示中國正在西太平洋島國密克羅尼西亞（Micronesia）重建一個二戰時期大日本帝國使用的飛機跑道，值得注意的是該跑道距離第二島鏈佔重要戰略地位的關島相當近，背後動機引發猜測。

    今年5月26日，密克羅尼西亞總統西米納（Wesley Simina）到沃萊艾環礁（Woleai）上主持一場飛機跑道重建工程的動工典禮。位於沃萊艾環礁的這條跑道，長3290英尺（約1003公尺）、寬330英尺（約100.6公尺），最初由日本在1942年至1943年間建造，二戰末期被美軍轟炸並毀壞，之後曾在1970年代由美方協助復修。

    近年來，跑道逐漸老舊，加上地形低窪、排水不良，經常淹水並影響飛機起降安全。中方伸出「援手」，由山東「坤岳市政工程有限公司」來承建，進行跑道整修、排水改善、鋪設瀝青和混凝土，整體提升機場基礎設施，以恢復沃萊艾與外島之間的空中交通。據悉，現場約30名工人，工程預計耗時約9個月。

    而今帕絲卡爾在X平台分享一段空拍影片，表示中國重建這條舊日本帝國使用的跑道，可能會在本月底完工。而沃萊艾環礁距離關島只有600多英里（約900多公里），位處第二島鏈重要戰略位置，中方動機不免讓人生疑，不少網友紛紛在底下猜測中國目的。

    中國正在西太平洋島國密克羅尼西亞（Micronesia）重建一個二戰時期大日本帝國使用的飛機跑道。（圖翻攝自Cleo Paskal_X平台）

    山東坤岳市政工程有限公司負責承建該項目。（圖翻攝自Cleo Paskal_X平台）

