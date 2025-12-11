台灣就是國家！百萬業配要求刪5年前這句留言 千萬粉網紅斷然拒絕

義大利貝斯鬼才Davie504自爆，他曾接到手遊業配，卻被案主要求刪除5年前的網路留言「菜雞，台灣是個國家」，被他斷然拒絕。（圖擷自YouTube）

YouTube訂閱數逾1360萬的義大利貝斯鬼才「Davie504」自爆，前陣子接下手遊業配，卻在影片拍完準備上傳時接獲案主通知，希望他刪除5年前的網路留言「菜雞，台灣是個國家」（Taiwan is a country, noobs），他果斷拒絕。事件讓他損失了約7萬5000美元（約新台幣233萬元）。

公開資料顯示，Davie504本名比亞萊（Davide Biale），以演奏貝斯聞名，尤其擅長使用拍弦技巧，曾創作多首翻唱神曲和多部爆紅影片。

比亞萊曾拍攝過一部影片，主題是狂買數十把貝斯，再親手將其轉送給粉絲，近日卻被網友譏諷業配行為「背叛理想」（sell out），讓他相當不高興，本月10日拍片自爆了一件與上述影片相關、卻從未公開過的秘聞。

比亞萊說，轉送貝斯的影片最初確實是業配，他受到一家手遊公司贊助，拍攝一部60秒的送禮影片，就可收到6萬美元報酬，外加1萬5000美元的禮品贊助費用，合計共7萬5000美元。

影片完成後，手遊公司也確認了影片內容。卻在準備上傳至youtube時，比亞萊再度收到手遊公司來訊，要求他額外刪除5年前的一則網路留言，「菜雞，台灣是個國家」，遭他直接拒絕。

比亞萊無奈表示，手遊公司來自「哪個國家」就不用多說了，他並未透露手遊公司的名字，但強調送貝斯給粉絲的費用最後全由他自費買單。

比亞萊還補充，他「台灣是個國家」那句留言是「常識」，且他從來不是個政治化的人。

比亞萊於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間曾在台灣停留，並親自拍片精心挑選15把貝斯，回饋給台灣粉絲，感謝大家的長期支持。據悉，比亞萊的老婆也是台灣人。

比亞萊收到手遊公司來訊，要求刪除5年前的一則網路留言，「菜雞，台灣是個國家」，遭他直接拒絕。（圖擷自YouTube）

