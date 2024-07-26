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北114線坍方路斷公告改道 里民斥新北市府讓人冒險繞遠路

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷。（記者吳仁捷翻攝）

2024/07/26 00:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區北114線1K路段25日晚間突傳巨石崩塌，阻斷山區通行，市政府工務局、警方公告，讓民眾改道北113或北109線道進出插角、有木里；但當地居民爆料，其實當地人都知道從台七乙線就近取道插角國小金敏分校前山區支線，就可到達插角鹿園進入插角街區，可省去數十倍山路路程，質疑官方公布錯誤訊息，誤導民眾，如果山區發生意外，也恐緩不濟急。

三峽區山區插角、有木唯一聯外幹道，台114線道1K處25日晚間傳出巨石坍方，阻斷雙向通車，幸無人員傷亡、車輛受困，三峽警分局也於雙向交通管制，新北市政府工務局養工處、三峽區公所人員到場評估，由於崩塌上方仍有工事進行，漏夜搶修無法得知崩塌處上方是否穩固，加上連日雨勢土石鬆軟，貿然施工恐有安全疑慮，將於26日上午派員會勘後，再做搶通。

包括警方、養工處都公告民眾提早改道，由東眼山（北113線道）或竹崙（北109線道）進出插角、有木。

但插角里民向本報爆料，插角、有木約居住1600人，也有旅客入住溫泉度假村，如果依官方公告，改道必須行經十餘公里山路，花費可觀時間，加上連日颱風肆虐，山區土石難免鬆滑，增加不可預期危險，質疑官方不清楚山區路況，貿然公告遠路讓山區民眾通行，不但讓捨近求遠也增加路途危險，質疑官方狀況外，讓山區居民淪為二等公民。

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

新北市三峽區北114線今晚因颱風風雨導致巨石崩塌，道路中斷，里民質疑官方貿然公告改道，忽視另有支線可通行，讓山區居民捨近求遠，增加通行風險。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供

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