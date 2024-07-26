獨家》高虹安涉貪判刑 「被請辭」的前副市長蔡麗清說話了

新竹市長高虹安貪污案一審被判刑，「被請辭」的前副市長蔡麗清（左）也說話了。（資料照）

2024/07/26 13:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安貪污案一審被判7年4個月及褫奪公權4年，去年9月初被請辭的前副市長蔡麗清對司法判決結果表示尊重，雖離開新竹市，但她仍祝福新竹市，也對新竹市充滿感謝。

蔡麗清出身高檢署檢察官，在高虹安2022上任後被延攬接副市長一職，外界原認為蔡麗清被延攬的目的是要追查高虹安口中的新竹棒球場「大秘寶」，並由蔡麗清擔任棒球場體檢委員會的召集人，但蔡麗清上任後，多次被架空，就連高虹安去年5月底私自與市長室人員去開挖棒球場都未知會蔡麗清，也讓蔡麗清與高虹安埋下互不信任的火線。

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隨著高涉貪案去年8月14日被台北地檢署起訴後，就外傳高虹安有意讓蔡麗清離開，加上蔡麗清在棒球場的追查上與高虹安的立場不同，兩人漸形漸遠，最後高虹安在出訪日本時，竟在海外宣布蔡麗清因個人生涯請辭，被解讀是蔡麗清「被離職」，隨後蔡麗清也被迫離開新竹市回台北市，並轉任律師事務所。

對於今天高虹安貪污案一審被重判，蔡麗清接受本報獨家訪問提到，她尊重司法的判決，也認為竹市是座很不錯的城市，她在竹市擔任副市長近9個月的時間，對新竹市充滿感謝，也是她職涯很特別的經歷。但對於與高虹安共事的情形，蔡麗清則不願多談，也不願提她對新竹市立棒球場的看法，只說現階段不方便說太多。

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