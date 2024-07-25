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重建時程「5個月」！台鐵北迴線、縱貫線受災 搶通前靠公路接駁

台鐵北迴線和仁=崇德路段受災嚴重。（讀者提供）

台鐵北迴線和仁=崇德路段受災嚴重。（讀者提供）

2024/07/25 22:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕受凱米颱風侵台影響，台鐵北迴線蘇花路段嚴重受損，縱貫線八掌溪橋（南靖=後壁）路段也受損。台鐵公司今天（25日）晚間說明，北迴線和仁＝崇德間K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月。

台鐵公司軌道受災最嚴重的路段包括北迴線四處，都在和仁到崇德路段；另外，縱貫線（西部幹線）八掌溪橋（南靖=後壁）K306+950處，受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺。

台鐵公司晚間說明，北迴線（和仁=崇德間）K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺；預估24小時搶通東正線，另西正線完成土石方清理預估約72小時。

K53+800處 評估能否以東正線單線雙向運轉

北迴線（和仁=崇德間）K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月。而東正線由台鐵公司會同顧問公司及專業技師進行安全評估，預計明天完成評估，決定是否能以東正線單線雙向運轉。

另外，縱貫線八掌溪橋（南靖=後壁）K306+950處受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，等積水消退會立即搶修，預估修復時間約96小時；路線搶通前，嘉義=新營間將以公路接駁因應。

台鐵公司也提醒，因受颱風外圍環流影響，將視風雨及災損情形，機動調整營運計畫，請乘客出門搭車前，先查詢本公司官網列車最新運行資訊。

台鐵公司也公布觀光列車停駛資訊：

（一）7月26日1、2次環島之星

（二）7月26日 枋寮=臺東 5898、5899次藍皮解憂號

（三）7月27-28日 南港=臺東 6056、6089次鳴日廚房

（四）7月27-28日 玉里=臺東 4666、4667次 仲夏寶島號

（五）7月27-28日 樹林=臺東 5262、5265次 指定接駁仲夏寶島號之新自強號

（六）7月27-29日 新左營=關山=臺東=花蓮=臺東=新左營 6083、 6084、6085、6086、6088次鳴日號

（七）7月26-28日 臺中=臺東、玉里=臺中 5836、5837次郵輪列車

（八）7月26-28日 板橋=臺東 6550、6551次 兩鐵旅遊列車

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