7縣市脫離暴風圈！台灣最快今晚解除陸警 南高屏降雨警戒

凱米颱風中心今晨已離開台灣本島，氣象署預估，台灣本島、澎湖可能在今天深夜至明天凌晨脫離暴風圈影響範圍。（取自氣象署）

2024/07/25 22:02

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風中心今晨已離開台灣本島，並已轉為輕颱，颱風中心今晚7點從福建沿海登陸中國。氣象署晚間更新海上陸上警報，基隆、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東等7縣市都已脫離陸上警戒範圍。氣象署預估，台灣本島、澎湖可能在今天深夜至明天凌晨脫離暴風圈影響範圍，金、馬預計明天清晨至上午脫離，但颱風環流明天仍會影響中南部地區降雨。

今晚8點，颱風中心位在馬祖西南方約100公里處，以每小時18轉15公里速度，向西北轉北北西移動，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑250公里。陸警區域也逐漸減少，基隆、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東等7縣市都已脫離警戒範圍。台南市、高雄市、屏東縣有降雨警戒。海警範圍則包括台灣北部海面、台灣海峽北部。

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氣象署技正謝佩芸表示，凱米雖進入中國，但颱風對流仍旺盛，環流仍會影響台灣本島與澎湖地區，民眾要防範降雨。由於颱風偏北移動，對流雲系由原本影響中南部北移，過去幾個小時較強的降雨擴大到中部、北部，對流若持續通過同一個地方，可能出現連續數小時強降雨。

謝佩芸表示，颱風今天帶來驚人雨量，今天0點至晚間8點，南投以南地區普遍有300毫米，高雄更有大範圍降雨達400毫米，最大雨量在高雄茂林區山上，有近1200毫米 嘉義、屏東山區降雨量也接近1000毫米。中南部降雨驚人，且仍在持續中。而宜蘭縣太平山在颱風登陸時也有大量降雨，累積雨量也超過1200毫米。

謝佩芸提醒，今晚至明天清晨，金馬風雨仍強，中南部、澎湖豪雨仍會持續，明天白天降雨雖有減少，但仍有明顯雨勢。氣象署也發布超大豪雨特報，今晚至明晨，雲林以南地區、台中南投山區有超大豪雨出現，苗栗至彰化也會有大豪雨。

氣象署技正謝佩芸。（記者蔡思培攝）

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